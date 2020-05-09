国家卫健委、全国老龄办：“活埋”老人令人发指 必须依法严惩

人民网北京5月9日电（记者 杨迪）据国家卫健委官网消息， 近日，陕西省榆林市靖边县发生一起“活埋”老人恶性案件，犯罪嫌疑人马某某将其行动不便、生活不能自理的母亲埋在废弃墓坑内，警方接警后已将老人救出，马某某因涉嫌故意杀人罪已被批捕，该案正在进一步办理中。国家卫生健康委、全国老龄办表示，马某某“活埋”老人行为突破法律底线、道德底线、人伦底线，性质极端恶劣，必须依法严惩。国家卫生健康委、全国老龄办高度关注此案。陕西省卫生健康委、老龄办已派员赴靖边县了解情况，做好获救老人医疗救治、康复护理工作，协调有关部门妥善安排老人后续生活。

赡养父母是子女的法定义务。我国宪法明确规定，成年子女有赡养扶助父母的义务。1996年颁布的《老年人权益保障法》明确规定，禁止歧视、侮辱、虐待或遗弃老年人，老年人子女应当履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神慰藉的义务；不履行赡养义务构成犯罪的，依法追究刑事责任。国家一直致力于推动贯彻落实《老年人权益保障法》，积极开展普法宣传教育和老年人法律援助，严厉打击相关违法行为。但是，侵害老年人合法权益的现象仍然时有发生，全面贯彻落实《老年人权益保障法》，营造有利于保障老年人合法权益的社会环境任重道远。

国家卫生健康委、全国老龄办指出，将继续推动宣传贯彻落实《老年人权益保障法》，大力弘扬中华民族敬老养老助老传统美德和社会主义核心价值观，会同相关部门依法严厉打击侵害老年人的违法犯罪行为，坚决维护老年人合法权益，为广大老年人过上幸福晚年生活创造良好社会环境。