援鄂医疗队：初到一线遇到诸多挑战 初心和责任凝聚勇气和力量

人民网北京5月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就中日友好医院援鄂情况举行发布会，会上，中日医院肺移植科副护士长、医疗队员孙菁表示，作为护理管理者，疫情期间面临的挑战来自陌生环境下的焦虑和不安。

作为护理管理者，疫情期间面临的最大挑战是什么？孙菁表示，首先，为救治更多新冠肺炎患者，需要在最短时间内，把现有普通病房改造成重症病房，以满足收治传染病患者的特殊条件，创造各种条件协调物资、设备、仪器、药品等，做一切努力完成从无到有过程。

其次，医疗队员来自全院不同科室，每个队员在陌生环境下，难免焦虑和不安，如何让队员身心放松、默契配合，将临时组建的团队打造成凝聚力强的高效配合团队，也是极大的挑战。

“这次援鄂过程中，医院派出呼吸、重症、感染、急诊等专业出身的护理骨干力量，护理人员为做好呼吸重症患者的专科管理，整体规范各项工作流程，包括开展培训，在保证护理质量同时，最大程度实现护理工作同质化。”孙菁说。

最后，对护理人员讲，第一次进隔离病房之前，可能对进病房的操作担心，不知道如何更好地完成护理操作，例如穿笨重的防护服进行精细化操作，需要比平时花费更多体力。

“当我们真正进入病房后，发现这些问题已不再是问题，一切困难都不是困难。”孙菁说，当看到一双双渴求生命的眼睛和需要帮助的脸，我们意识到只要内心充满面对困难的力量和勇气，医者的初心和责任不断告诉自己，别着急，慢慢来，再坚持一下就成功了。