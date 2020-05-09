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山林养鸡场：农民的“银行”

2020年05月09日08:34 来源：新华网

两个月前，宋林涛听到“咯咯咯”的鸡叫声，特别烦心，现在，听到同样的声音，他特别开心。

宋林涛在湖南省通道侗族自治县双江镇流转了300亩山林，开办了一家林下养鸡场，正常时期，每个月能卖出200只放养土鸡，既有宰杀好了快递销售的，也有顾客到养鸡场现捉现买的。

喂养土鸡的饲料，一直是随用随买，这让宋林涛的养鸡场险些遭受“致命一击”。因为疫情防控需要，当时，一些道路封闭，物流中断，宋林涛天天为买饲料、运饲料头痛。

春节过后接近两个月时间，鸡一只没卖出，工人也没法正常上班，鸡棚和栅栏无法得到及时维护。“养鸡场成了黄鼠狼、老鹰和蛇的‘食堂’，有时一天损失10多只鸡。”宋林涛说，“那时甚至想过主动处理掉一批鸡，可实在于心不忍。”

只投入、没收入的日子持续到3月中旬才有了好转。交通管控逐步放开，尽管价格略有上涨，但饲料已能足额买到。工人们也陆续返回，破损的棚舍得到修缮，宋林涛再也不用只靠两条狗去应付山里的野生动物了。

“解封后的第一单，就卖了8只鸡！”宋林涛说。春暖花开之际，不少去附近侗寨游玩的游客会顺道来养鸡场转转。他瞅准商机，向购买土鸡的游客免费提供场地、炊具和调料，供他们现场烹饪。这招儿特别管用，一到周末总能吸引20多人光顾，土鸡销量比疫情前还多了一倍。

这几天，宋林涛正在新建鸡棚，打算扩大养殖规模。

在怀化市芷江侗族自治县翁溶溪村养鸡场，负责人吴攀和工人们到山林里喂过土鸡，来到鸡棚捡了满满几桶土鸡蛋，准备给刚刚在网上下单的顾客发货。

“正常时候，我们的鸡蛋和土鸡都是销往长沙、深圳、杭州和北京这些大城市，每个月都有好几批中间商来考察洽谈，一个月能卖出1.8万只鸡。”吴攀说，疫情期间封闭了73天，一只鸡都没卖出去。

疫情得到控制后，吴攀的养鸡场才正式复工。上个月，跟几个直播团队联系后，吴攀带领一些养鸡户抓着土鸡、捧着鸡蛋出镜，连续做了6场直播。老客户陆陆续续重新上门，山窝窝里的土鸡和鸡蛋又卖到了大城市。

前几天，作为怀化市“最美扶贫人物”，吴攀给全市1000名贫困老人赠送了10万只鸡。他说，今年是脱贫攻坚收官之年，自己有责任帮助大家复工复产，渡过难关。（记者周勉）

(责编：许心怡、崔元苑)


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