印象里，中医是治疗慢病的，急性病、危重病都得指望西医。俗话说，急惊风遇上慢郎中。中医慢，似乎成了它独有的诊疗特征。

这次疫情防控中，中医药发挥出意想不到的效果，一点儿也不慢。在一线危重症患者的救治中，在新冠肺炎诊疗全过程中，中医都未缺席，而且是深度介入、广泛干预。中西医结合，成为防控新冠肺炎总体战的主旋律。中医药的表现，可圈可点。

打仗需要弹药。与新冠病毒作战，缺的恰恰是弹药。此次抗击疫情中，中医人深入发掘古代经典名方，结合临床实践，形成了中医药和中西医结合治疗新冠肺炎的诊疗方案，筛选出了以“三药三方”为代表的一批有效方药。临床实践再次证明，中医药这个老祖宗留下来的宝贵财富屡经考验，依然好使、管用，并且经济易行。

历史上重大疫病的应对，中医从未缺席。此次战疫，中医得以为自身再次正名，并向世界宣示了自己的价值。中医，是东方智慧在认识生命、阐释生活、揭示生死的生动实践中发展壮大的，是融预防、治疗、康复为一体的整体医学，完全能够、并且已经为传染病防治提供了“未病先防”“既病防变”的策略。

疫情无国界，病毒是人类共同的敌人。中医药以前是、现在是、未来仍然是人类抗疫的“硬核”武器。这已经是显而易见的了。