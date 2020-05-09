中国企业助力多国抗疫

新冠肺炎疫情暴发后，法国急缺口罩，巴黎大区政府决定从中国进口1000万只口罩，但与中国的供货方因“货到付款”还是“款到发货”产生分歧。紧急时刻，法方找到中国工商银行巴黎分行，该行随即免费为这些口罩开立了付款保函，解决了双方在付款方式上的分歧。

中国工商银行巴黎分行还采取多种措施为受疫情影响的当地企业提供支持：通过延长客户还款期限，为部分客户提供利息和本金的延期支付，缓解了企业资金压力；积极落实政府担保贷款方案，为受疫情冲击较大的行业和企业制定专项政策；加快研究疫情期间的信贷策略，为相关企业稳定经营保驾护航，帮助企业渡过难关。此外，巴黎分行还向法国两家医疗机构捐赠4万只N95医用口罩，向法国相关机构、中国留学生和华侨华人捐赠口罩、手套、防护服和护目镜等各类医疗物资121万件。

中国各航空公司也积极为法国抗疫物资的运输提供保障。中国南方航空公司除全货机向法国运输防疫物资外，还加紧布局“客转货”航班，并推出客机货运专用航班业务。在广州至巴黎航线每周一班客运航班基础上，增加了3班货运专用航班。截至4月26日，已承运近230吨防疫物资。

法国实施“禁足令”以来，在家远程办公成为防控疫情和维持当地企业运行的重要措施。中国电信（欧洲）有限公司积极为受疫情影响的当地企业提供远程或在家办公服务，且免费试用2个月，提供的产品包括云会议、移动VPN和云数据集成等。公司还为法国企业安装电信体温检测系统，这些系统能进行快速、准确的体温测量。

自2月底首次报告新冠确诊病例以来，巴基斯坦疫情持续蔓延。4月26日晚，一架从北京飞来的货运包机平稳降落，机上装载着中国三峡集团向巴基斯坦捐赠的防疫医疗物资。

三峡国际南亚公司副总经理张军表示，“在中国抗疫最吃劲的时候，巴基斯坦尽力支持我们。今天，巴基斯坦面临疫情严峻挑战，我们对‘巴铁’兄弟投桃报李。这是对人类命运共同体理念的实践，也体现了中国企业的责任担当。”

三峡集团在巴基斯坦投入运营、在建和启动实质性工作的投资项目共有6个，其中4个为中巴经济走廊项目。为减轻疫情对在巴项目生产和建设的影响，三峡集团成立疫情防控领导小组，积极借鉴国内防疫经验，实施严格的防疫消毒和体温检测，并编制英语和乌尔都语版防疫手册。

“疫情期间，在巴项目坚持生产和建设，采取只出不进、封闭施工等严格防控措施。对于运送物料进入项目现场的车辆和人员，我们制定分区管理、严格消毒制度，目前还未发现任何确诊或疑似病例。”张军介绍。

在阿根廷南部的圣克鲁斯省，中阿员工在孔多克里夫与拉巴朗科萨水电站（简称孔拉水电站）施工现场忙碌着。这一世界最南端的水电站由中国能建葛洲坝集团承建。距离该项目130公里的城市卡拉法特已出现新冠肺炎确诊病例，因而防疫形势较为严峻。项目现场在岗的中国籍员工128人，外籍员工955人。中国企业一边抓疫情防控，一边抓生产进度，尽量减少疫情对工期的影响。

在阿根廷还未出现疫情时，项目部就已启动应急预案，要求员工佩戴口罩、人员保持距离、每天测量体温……目前，项目现场实行封闭管理，并配备20多位医护人员为员工提供医疗服务。

项目阿方负责人塞尔吉奥·维斯特弗里德表示，由于文化差异，一开始有些阿根廷员工对测量体温等做法并不理解，随着项目部以多种形式宣传疫情防控知识，阿方员工从抵触、被动接受转变为主动配合防疫工作。

疫情之下，孔拉水电站是阿根廷为数不多能够正常施工的项目。

（综合新华社电）