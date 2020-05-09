为旅美华人齐心抗疫点赞

洛杉矶华人企业家向美国圣盖博市消防局捐赠口罩、医用头罩、护目镜等防疫医用品。

卢 威摄

美国新冠肺炎疫情持续蔓延，我所居住的加利福尼亚州实行居家令已经数周了。虽然每天留在家中进行自我隔离，显得人与人之间的距离被拉大了，但这些天我们却觉得与祖国的距离越来越近了。那是因为，疫情之下我们时时都能感受到来自大洋彼岸的祖国所传递的温暖。

疫情在美国暴发后，中国驻洛杉矶总领事馆及时在网上邀请中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，向广大华侨华人、留学生介绍中医药抗击新冠病毒知识，传授中医药抗疫的良药妙方，让我们受益匪浅。中国外交部还专为中国留学生发送“健康包”，让留学生们犹如吃了定心丸，更增强了抗击疫情的决心。北京市、江苏省、湖南省等省市侨联纷纷给美国洛杉矶侨社寄来了医用口罩、防疫衣等抗疫物资，并不断给我们在美华侨华人打气鼓劲。

面对来势汹汹的疫情，洛杉矶的华人社团在第一时间向大家传播防疫信息，传递防疫物资，发挥了积极的引领作用。华侨华人们守望相助，通过各种渠道和方式积极自救和互救，并为当地抗击疫情做贡献。

连日来，洛杉矶华侨华人向当地捐赠医疗物资的事例层出不穷。美国加利福尼亚州西科汶纳市华人协会会长苏彦韬、副会长林淑婷、秘书长朱敬慈等向西科汶纳市政府捐赠了1万个医用口罩和消毒液等医疗物资。美国南加州华人联合总会会长邵闻、理事长熊文胜、监事长于泽伟等人向亚凯迪亚市政府及警察局捐赠了5000个口罩。南加州中华高校校友会联盟理事长容跃、秘书长陈峥等冒着大雨前往圣盖博市政府、医院、市警察局捐赠1万个医用口罩、酒精、洗手液等防疫物品……在美华侨华人携手支援当地，共筑抗疫长城。

华侨华人的捐赠活动得到当地民众的赞许，也折射出人间充满温暖与友爱。我每天把那些发生在我身边的华侨华人抗击疫情的讯息和故事整理成文，并传到网上和微信朋友圈里与朋友们分享，引起热烈回响，点赞连连。

目前，洛杉矶华侨华人成立了抗击新冠病毒自救中心，为居家隔离的同胞提供各种便利。我们将进一步团结起来，振奋精神防疫抗疫。

（作者为美国洛杉矶华文作家协会荣誉会长）