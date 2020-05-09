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中国科研团队在《科学》上发布

新冠病毒疫苗动物实验研究结果

2020年05月09日08:18 来源：人民网－人民日报海外版

新华社北京5月8日电 （记者董瑞丰）新冠病毒疫苗的首个动物实验研究结果近日公布，由中国医学科学院医学实验动物研究所等多家单位合作完成的相关研究文章已在国际知名学术期刊《科学》发表。

此次公布动物实验研究结果的疫苗由北京科兴中维生物技术有限公司联合有关科研机构开发，4月13日已获得国家药品监督管理局一二期合并的临床试验许可，是首批获得临床研究批件的新冠病毒灭活疫苗之一。

公布的实验结果显示，该疫苗在小鼠、大鼠和非人灵长类动物中均可诱导新冠病毒特异性中和抗体产生，这些抗体能有效中和多株来自不同国家、具有一定代表性的新冠病毒毒株。

在恒河猴中进行攻毒实验的结果显示，与对照组相比，疫苗免疫后的恒河猴肺部组织病理变化显著减小，病毒载量也显著下降。研究者认为，接种6微克剂量候选疫苗后可以对新冠病毒攻毒提供完全的保护，3微克剂量的疫苗有部分保护作用。

通过观测临床指标和生化指数，研究者发现，接种疫苗的恒河猴未发现发烧和体重减轻现象，且食欲和精神状态都保持正常，其淋巴细胞亚群比例以及关键细胞因子与对照组相比均没有显著变化。此外，对多种器官组织的病理学评估显示，该疫苗也没有引起显著的病理学特征。研究者认为，以上结果表明候选疫苗在恒河猴中具有安全性。

截至目前，我国已有多个新冠病毒疫苗获批进入临床试验。在国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部有关负责人多次强调，疫苗是给健康人使用的特殊产品，尽管是应急项目，仍特别强调科学性、程序性，要以科学、安全、有效为基本前提。

(责编：李轶群、许晓华)


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