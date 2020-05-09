中国抗疫堪称“现场直播”

“在共同的敌人面前，冲锋陷阵的人值得尊重”。一位国际知名流行病学家这样称赞中国抗疫壮举，这也代表了国际社会对于“中国牺牲”“中国贡献”的普遍共识。

新冠肺炎疫情，是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。中国之所以能在短时间内控制住疫情，一个重要原因，就是始终本着公开、透明、负责任态度，向世界公开，让社会知晓，及时发布疫情信息。第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间在医学杂志公布科研进展，连续更新公布7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案，及时公开病理解剖结果、动态通报疫苗研制情况……有人说，中国抗疫进程一直敞在镜头前，晒在网络上，堪称面向全球的“现场直播”。

天下一家，爱己及人；情同手足，日月可鉴。2019年12月27日，湖北省中西医结合医院医生张继先第一时间上报了她接诊的3个可疑病例；12月30日，武汉市卫健委发布了《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》；12月31日，国家卫健委专家组抵达武汉开展现场调查；2020年1月3日起，中方开始正式向世界卫生组织以及包括美国在内的世界各国及时主动通报信息……从发现病例到应对疫情，中国采取的每一步行动都有据可查，完全公开。有媒体评论说，武汉1月23日“封城”举世震惊，如果这样的红色预警还唤不醒你，只能说明你在装睡。比尔·盖茨多次对媒体表示，“中国从一开始就做了很多正确的事情”。

新冠病毒是一种全新的病毒，被专家称为“最狡猾的病毒”，具有隐匿性强、潜伏期长、变化多端等特点，人类对其认识和研判需要一个过程，任何一个负责任的国家，都不会也不应在尚未掌握充分、有效证据的情况下贸然定性。传染病没有安全岛，中国不可能、没必要、更不允许隐瞒或拖延疫情。从1月开始，中国专家累计在英文学术期刊上发表论文1100多篇，毫无保留地向国际医学界公布新冠肺炎流行病学特征的研究成果；中国还开设了新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。这些以生命代价换来的宝贵成果，为各国抗疫提供了借鉴，帮助挽救了全球成千上万人的生命。“中国的慷慨应该得到其他国家的感谢”，印度尼西亚外交政策协会创始人迪诺·帕蒂仗义执言；“中国行动之迅速、之彻底，令所有人惊讶”，英国《卫报》也刊文称赞中国抗疫信息的公开透明。

“在中国，所有病亡都是悲剧，所有生命都标注了最高价值”，一位美国律师如是感慨。4月17日，武汉市公布了订正后的新冠肺炎确诊病例数、确诊病例死亡数。疫情早期，由于收治能力不足、医院超负荷运转、少数医疗机构未能及时与疾病预防控制信息系统对接，加上部分病人担心外出感染、居家寻医问药，客观上造成了一些迟报、漏报、误报以及重复统计现象，但从不存在瞒报，也没人胆敢承担违法瞒报的后果。一旦具备全面核实条件，武汉就及时对疫情数据进行了全面排查、统计、订正，体现了对历史、对人民、对逝者负责的严谨科学态度。

谣言虽可一时惑众，正义永远不会缺席。许多国家和国际组织高度评价中国抗疫举措和透明度。有媒体责问，武汉“封城”时，国外确诊病例仅有几例，你们疫情蔓延有何脸面归咎中国？明眼人都能看出，一些西方政客肆意污蔑，极力诋毁，无非是想粉饰自己，栽赃他人。世界卫生组织多次警告，诋毁他国和人民所带来的危险要大于病毒本身。事实上，中国抗疫全程公开，国际社会人所共知。而那些指责中国“隐瞒”的人想要隐瞒什么，才是真正需要警惕的。

人类没有可以全身而退的第二个地球，也没有遗世独立的平行世界。中国企业捐赠给意大利的物资上，印着古罗马哲人塞涅卡的名言：“我们是同一片大海的海浪，同一棵树上的树叶，同一座花园里的花朵。”这正是中国以实际行动践行人类命运共同体理念的生动写照。抗疫刻不容缓，合作方能制胜，中国将始终如一地尊重科学、遵从规律、尊崇实践，一如既往地公开信息、共享经验、加强合作，推动世界各国并肩挽手，共同维护人类家园。

《 人民日报 》（ 2020年05月09日 01 版）