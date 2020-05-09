绷紧防控这根弦 扎实推进复工复产复学

5月8日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就新冠肺炎疫情防控工作听取各民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话。习近平强调，经过艰苦卓绝的努力，武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。我们要继续抓紧做好各项工作，时刻绷紧疫情防控这根弦，扎实推进复工复产复学，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

中共中央政治局常委李克强、汪洋、王沪宁出席座谈会。李克强通报了新冠肺炎疫情防控工作有关情况。

我国疫情防控阻击战取得重大战略成果

座谈会上，民革中央主席万鄂湘、民盟中央主席丁仲礼、民建中央主席郝明金、民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席陈竺、致公党中央主席万钢、九三学社中央主席武维华、台盟中央主席苏辉、全国工商联主席高云龙、无党派人士代表孙其信先后发言。他们表示，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，全国人民上下一心、众志成城，我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，国内疫情已经得到基本控制，输入性病例的增长势头逐渐减弱，生产生活秩序加快恢复，极大激发了民族自豪感、自信心、凝聚力，充分展现了我国社会主义制度的政治优势和中国负责任大国的形象。他们赞同中共中央对统筹推进常态化疫情防控和加快恢复生产生活正常秩序的部署，并就加快疫苗研发、审批和使用，强化重大疫情防控科技支撑，加强对应对突发公共卫生事件的教育和人才培养，推动复工复产、恢复经济社会发展活力，维护金融市场稳定，深入做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保完成决战决胜脱贫攻坚任务，讲好中国抗疫故事等提出意见和建议。

6万余名民主党派医务人员投入疫情一线

在认真听取大家发言后，习近平发表了重要讲话。他表示，面对突如其来的疫情，中共中央高度重视，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹全局、沉着应对，果断采取一系列防控和救治举措，用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。对我们这样一个拥有14亿人口的大国来说，这样的成绩来之不易！

习近平强调，在抗击疫情的非常时刻，各民主党派、工商联和无党派人士坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，坚定不移同中国共产党同舟共济、风雨与共。各民主党派中央、全国工商联坚决贯彻中共中央决策部署，第一时间成立领导小组、发出通知，号召广大成员把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，发挥人才优势、智力优势、联系广泛优势，组织6万余名民主党派医务人员投入疫情一线，围绕防止疫情扩散、帮助企业复工复产、防控境外疫情输入等重大问题调查研究、建言献策，协助各级党委和政府做好思想工作，加强宣传教育和舆论引导，同时号召广大成员踊跃捐款捐物，为做好疫情防控工作贡献力量。习近平代表中共中央向大家表示感谢。

习近平指出，大家在发言中对我国抗击疫情工作给予了充分肯定，对中共中央关于疫情防控工作的决策部署表示赞同，并就继续做好常态化疫情防控、统筹推进疫情防控和经济社会发展工作、健全公共卫生体系等提出了建设性的意见和建议，我们将认真研究吸纳。

集中力量办大事 展现中国力量、中国精神、中国效率

习近平强调，在疫情防控斗争中，我们坚持中国共产党的集中统一领导，党政军民学、东西南北中一体行动，各地区各部门立即响应，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。我们坚持以人民为中心，调集全国最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担，最大程度提高了检测率、治愈率，最大程度降低了感染率、病亡率。我们紧紧依靠人民群众，全国动员、全民参与，联防联控、群防群治，构筑起最严密的防控体系，全国各族人民都以不同方式积极参与了这场疫情防控斗争，凝聚起坚不可摧的强大力量。

我们发挥集中力量办大事的制度优势，坚持全国一盘棋，动员全社会力量、调动各方面资源，迅速形成了抗击疫情强大合力，展现了中国力量、中国精神、中国效率。我们统筹运用综合国力，开展了全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战。

我们紧紧依靠科技进步，不到一周时间就确定了新冠病毒的全基因组序列并分离得到病毒毒株，及时推出多种检测试剂产品，迅速筛选了一批有效药物和治疗方案，多条技术路线的疫苗研发进入临床试验阶段。

我们弘扬社会主义核心价值观，全国各族人民风雨同舟、和衷共济，爱国主义、集体主义、社会主义精神广为弘扬，涌现出大批英雄模范，铸就起团结一心、众志成城的强大精神防线，充分展示了加强社会主义精神文明建设、弘扬社会主义核心价值观的重大意义，充分展示了中华优秀传统文化的强大力量。

我们加强国际交流合作，主动向有关国家和国际组织提供力所能及的帮助，彰显了一个负责任大国的担当。疫情防控斗争实践再次证明，中国共产党领导和我国社会主义制度、我国国家治理体系具有强大生命力和显著优越性，能够战胜任何艰难险阻，能够为人类文明进步作出重大贡献。

落实和完善常态化疫情防控举措 严密防范疫情出现反弹

习近平指出，这次应对新冠肺炎疫情，暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面存在的一些短板，要改革完善疾病预防控制体系，建设平战结合的重大疫情防控救治体系，健全应急物资保障体系，加快构建关键核心技术攻关新型举国体制，深入开展爱国卫生运动，不断完善我国公共卫生体系，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

习近平强调，当前，境外疫情暴发增长态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大，国内疫情反弹的风险始终存在。要精准有效做好外防输入工作，抓好重点地区疫情防控工作，落实和完善常态化疫情防控举措，加强宣传引导，强化群众的自我防护和管理意识，严密防范疫情出现反弹。

习近平对大家提出3点希望。一是坚定不移走中国特色社会主义道路，站稳政治立场，坚定“四个自信”，继续同中国共产党携手前进、共克时艰。二是继续为防疫情、促发展发挥积极作用，深入调查研究，加强前瞻性谋划和规律性思考，提出真知灼见，推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务。三是协助营造良好舆论氛围，密切关注社情民意，及时开展解疑释惑工作，讲好中国抗疫故事，发出好声音、传播正能量。

丁薛祥、刘鹤、孙春兰、黄坤明、蔡奇、尤权、王毅、肖捷、赵克志、何立峰，中共中央、国务院有关部门负责人出席座谈会。

出席座谈会的党外人士还有陈晓光、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿和蒋作君、李钺锋、谢经荣、邵峰等。据新华社