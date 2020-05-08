曼朗医疗并购西安淬心心理诊所，旗下再添新成员

2020年5月8日，绿叶医疗集团旗下全球精神心理专科品牌曼朗医疗（Mindfront）完成对私立心理医疗机构——西安淬心心理诊所的并购。双方将合作把澳洲领先的精神心理医疗服务体系转化和落地西安，并辐射周边地区，为患者提供国际水准的精神心理医疗服务，更好满足患者的个性化需求。

作为绿叶医疗集团旗下的全球精神心理专科品牌，曼朗医疗在澳洲拥有14家精神心理专科医院，积累了逾40年专业服务经验，形成了成熟完善的多学科循证诊疗体系，提供包括传统药物治疗在内的团体心理治疗、个体心理治疗、表达性艺术治疗、运动与放松等整合治疗服务。

曼朗医疗致力将澳洲领先的精神心理治疗体系和模式引入中国，聚焦抑郁、焦虑、围产期情绪障碍、儿童及青少年注意力缺陷、睡眠障碍等领域，为中轻度患者提供非药物为主的个性化综合治疗，帮助他们更好地回归生活。

西安淬心心理于2015年创立，初期以心理咨询和心理治疗为主要服务，逐步发展为心理健康综合服务机构。淬心心理面向普适需求群体，为中轻度有心理困扰的人群提供多维度的专业帮助，包括个体化的治疗方案、精神心理知识的科普教育等。淬心心理注重精神科医师与心理咨询师的匹配，在过程中提供持续的支持和保护，已为上万名访客和患者提供了服务。

曼朗医疗（中国）管理层表示，双方有相似的价值观和服务理念，淬心心理专业的团队、多年的运营经验和对当地客户需求的深入洞察，都将对曼朗医疗加速转化和落地澳洲有价值的治疗项目和服务产品发挥积极作用。同时，曼朗医疗也将帮助淬心心理引入更多国际领先及成熟的治疗产品，支持人才培养，提升服务品质，为客户提供更好的服务。

淬心心理管理层表示，当下，中国精神心理问题人群接受的治疗手段仍非常有限，曼朗医疗的特色循证医学治疗项目和整合医疗服务体系，不但能为客户提供个性化治疗方案，还使治疗过程充满理解和尊重。此次并购对淬心心理是一次难得的发展机遇，淬心心理在曼朗医疗的国际化背景下将迎来更快、更系统的成长；相信在团队的共同努力下，淬心心理将为客户带来更专业的帮助。

继3月并购广州心邻后，这是曼朗医疗在中国实践“并购+自建”发展战略的又一举措，为布局中国西北市场提供了一个起点及基础。同时，公司也正在西安规划建设新的精神心理医疗机构，服务当地及周边地区的更多客户，通过热忱与专业帮助人们生活得更美好。