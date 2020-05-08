90后党支部书记：获得总书记的肯定和患者的赞许 我们是最幸福的

人民网北京5月8日电 （王国菁）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，援鄂医疗队队员、“90后”党员、第二临时党支部书记、北京大学第三医院神经外科主治医师吴超表示，到武汉一线工作的过程中，见证了同龄人的成长，也感受到大家的坚强。

吴超介绍，作为医疗队90后党支部书记，3月11日，他和同事把一线工作过程中的工作及成长向总书记做了汇报。在3月15日晚收到总书记回信的消息。

吴超表示，总书记的肯定让我们年轻队员兴奋不已，总书记在回信里说“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”病房有位患有轻度的阿尔兹海默病的老奶奶也看着电视并向我们竖起了大拇指并说句“少年强则中国强”。我想，年轻队员们看到这一幕，都会终身难忘。

吴超介绍，当时，病房里仍有不少危重症患者，每天都会面临大量的、各种各样的困难，还有各种压力，对于年轻人来说，在这个时候能够获得总书记的肯定，也能获得患者的赞许，我想在那一刻，我们应该是最幸福的。