热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

90后党支部书记：获得总书记的肯定和患者的赞许 我们是最幸福的

2020年05月08日17:21 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月8日电 （王国菁）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，援鄂医疗队队员、“90后”党员、第二临时党支部书记、北京大学第三医院神经外科主治医师吴超表示，到武汉一线工作的过程中，见证了同龄人的成长，也感受到大家的坚强。

吴超介绍，作为医疗队90后党支部书记，3月11日，他和同事把一线工作过程中的工作及成长向总书记做了汇报。在3月15日晚收到总书记回信的消息。

吴超表示，总书记的肯定让我们年轻队员兴奋不已，总书记在回信里说“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”病房有位患有轻度的阿尔兹海默病的老奶奶也看着电视并向我们竖起了大拇指并说句“少年强则中国强”。我想，年轻队员们看到这一幕，都会终身难忘。

吴超介绍，当时，病房里仍有不少危重症患者，每天都会面临大量的、各种各样的困难，还有各种压力，对于年轻人来说，在这个时候能够获得总书记的肯定，也能获得患者的赞许，我想在那一刻，我们应该是最幸福的。 

(责编：刘卿、孙博洋)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn