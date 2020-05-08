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一颗“冰糖心” 万户致富路——新疆阿克苏苹果产业发展扫描

2020年05月08日08:52 来源：新华网

果形斜尖，果面暗红，果肉黄白，果核附近有放射状的透明糖心——脆口甜心的“冰糖心”苹果，在新疆阿克苏地区有着“大功绩”。

近年来，阿克苏地区大力发展苹果产业，“冰糖心”苹果广销各地，为当地百姓脱贫致富趟出了条路。

荒野里长出“冰糖心”

阿克苏地区温宿县柯柯牙镇柯克亚村，遍地苹果园。柯克亚村有土地3940亩，苹果种植面积3560亩。“去年全村人均纯收入1.4万元以上。”柯克亚村党支部书记魏绍强说，因为种植苹果赚了钱，许多农户在县城买了房。

降水少、光照长、温差大使阿克苏苹果以甜脆著称，其中“冰糖心”品牌更是深入人心。“十几年前在内地推销苹果，商户觉得又丑又歪还粘着土，不愿要。我就说‘你切开让别人尝’，结果尝了后几乎没有不买的。”阿克苏金物联电子商务有限公司副总经理汪振超说。

市场畅销推动政府顺势而为，过去多年，新疆维吾尔自治区、阿克苏地区、温宿县，甚至乡里村上，都推出过补贴、技术支持、产业引导等多种政策，支持苹果产业发展。

如今，上百个品种的苹果树在天山脚下扎了根，并向荒漠地带不断延伸。

小苹果带动大产值

温宿县西北角，占地近万亩的冰雪蜜脆苹果园内，成排果树间距不大，主枝长且直，旁枝离地很低——这是当地正在推广的矮化密植新模式。

做“大”苹果产业靠创新。在阿克苏，苹果从种植到加工、到销售的各环节，都在持续创新。

反光膜、套袋果、生物肥、杀虫灯、防雹网、飞机洒药、机械采摘……一项项种植技术或引进或自创，叠加阿克苏特殊的地理环境，使阿克苏苹果的品质越来越好、亩产越来越高，大多能实现亩产2吨。

改良种植技术是向土地要好果子，深加工则是让残次果“跃龙门”。“通过创新技术做深加工，苹果的附加值可以增加300%。”汪振超说，原来15公斤鲜苹果能卖75元，做成1公斤冻干果后，能卖400多元。

发展苹果产业增加的不仅是农民的种植收入。不断扩大的种植规模，不断增加的果品加工企业，给当地百姓添了不少收入新渠道。

“现在种植园区有固定工200多人，过几年果园全部挂果，至少能带动周边3个村的百姓增收。”阿克苏冰雪蜜脆果业有限公司技术总监郭长安说。

新零售助力“致富果”

“征婚，姓名：红富士，娘家：新疆阿克苏，属相：条红、片红，性格：冰糖心、口感脆甜、保你甜蜜！”——这是柯克亚村种植户朱陈涛在微信朋友圈发的广告。

“广告发在朋友圈，全国各地的朋友都帮我转。多的时候，一年能卖500多箱。”朱陈涛说，除了包装和运费，每箱比上门收购多赚30多元。

借力于道路、邮递、电信的发展，新零售已经走进边疆的千家万户。“在柯克亚村，去年有三分之一的苹果在线上完成销售。”魏绍强说。

一些果品销售企业也结合大数据改进销售渠道。在新疆农产品交易中心大厅里，大数据可视平台正将果品的批发交易行情、线上交易实时大盘数据等动态显示出来。

“大数据平台不仅可以实现产业链溯源，还可以让我们更了解市场，反过来更好地指导批发经营，甚至引导瓜果种植业的发展。”新疆阿克苏果业有限责任公司总经理王新齐说。

阿克苏地区处在南疆相对贫困地区范围内，苹果等瓜果业的发展，为当地摆脱贫困发挥了重要作用。（记者许晟、尚升）

(责编：许心怡、崔元苑)


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