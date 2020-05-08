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河南汝阳：发展特色种植养殖产业助力农民脱贫

2020年05月08日08:50 来源：新华网

在河南省汝阳县刘店镇红里村一家养鸡场，几名妇女正在传送带边包装鸡蛋。白花花的鸡蛋不断从鸡舍运过来，记者找遍全场，却不见一只鸡的影子。

在一旁包装鸡蛋的贫困户张巧灵见状，告诉记者，“别找啦，这里的鸡都住楼房呢！”原来，这是红里村发展的现代化蛋鸡养殖产业，喂饲料、添饮水、鸡蛋收集、粪便回收基本实现机械化。

“养鸡场采用‘贫困户+合作社+企业’的模式运行，贫困户可以签订代养协议，企业代养每户200只蛋鸡，每年为他们增收1050元。”养鸡场负责人韩小龙介绍，养鸡场共带动536家贫困户脱贫，每年增加村集体收入12万元。

目前，这家养鸡场建成现代化鸡舍4栋，蛋鸡存栏35万只，年产鲜蛋400万公斤，带动周边40人在此长期务工，其中贫困户10人。

46岁的王忙菊真的很“忙”。见到她时，正在刘店镇枣园村的香菇大棚里检查菌袋，把长出来的畸形菇摘下来。

“家里8口人，孩子多，眼看就要供不起他们上学了，村里给了我这个务工的机会。”王忙菊说，在大棚务工每月能拿到近2000元工资。

枣园村地处丘陵地带，目前主要发展蔬菜林果种植。种植合作社已建成120座蔬菜大棚，种植蔬菜220亩，年产3000余吨，产值可达2000万元，带动劳动力就业200余人。

距离枣园村不远的二郎村，坡地上种着大片果桑。承包这个80亩桑果园的是51岁贫困户胡春生，他的胳膊因为事故残疾，干起活来不是很方便。

“我打过零工、种过地，所有挣钱的方法都试过，但还是没有摆脱贫穷。”胡春生说，当时3个孩子上着学，生活着实困难。

2016年，村支书找到胡春生，让他种植桑树，帮他协调免费树苗和申请贴息贷款。胡春生像抓住了救命稻草，说干就干。

2018年胡春生的桑果园开始产生效益，当年赚了6000多元。胡春生找村里再流转了几十亩土地，通过售卖桑葚和林间套种的红薯、西瓜等，他去年挣了十几万元。

胡春生的桑果园不仅让他脱了贫，还带领乡亲们一起致富。2017年至今，桑果园先后用工300多人次，带动贫困户就业10人，拓展了贫困户增收渠道。

刘店镇是汝阳县带领贫困群众发展特色种植养殖产业的一个缩影。汝阳县把产业扶贫作为脱贫攻坚的根本出路，形成“一乡一产业、一村一特色”产业扶贫格局。据了解，2020年2月汝阳县实现脱贫摘帽，退出贫困县序列。（记者何娟）

(责编：许心怡、许晓华)


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