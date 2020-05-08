镉大米又现市场 耕地“质量红线”亟待划定

近日，湖南省益阳市委宣传部表示，针对“云南昭通市镇雄县销毁一批来自湖南益阳的重金属超标大米”的报道，益阳市通过调查核实相关情况，决定对7家涉事企业予以立案调查。

而就在3年前，有企业将1440.25吨镉严重超标的大米销售到多省市，其中也包括云南昭通。事实上，不仅是镉大米，镉小麦以及其他被重金属污染的粮食产品还有很多，监管部门、流通流域对此的处罚与问责，也一波接一波。

对此，知名治土专家党永富表示：“只有从生产领域着手，让镉大米种不出来才能根治这一顽疾，而不只是在流通和销售领域把控粮食安全。”

据党永富介绍，目前我国正在推行化肥、农药“双减量”技术，但在农业生产中的化肥使用量仍超过世界总量的30%，受镉、砷、铬、铅等重金属污染的耕地面积不断扩大。我国出现镉大米，有专家认为过量使用磷肥是重要原因。在2013年出现问题大米时，就有相关专家调查认为，问题大米周围并没有重金属企业，大米镉超标或由肥料带入。

另外，矿区污染也是湖南省作为“有色金属之乡”大米镉超标情况在我国最严重的原因。如果含镉的废弃物不能很好地分离回收，不管是进行焚化还是掩埋处理，都会导致土壤镉污染，含镉的固体废弃物造成的土壤污染也是出现镉大米的原因之一。

除此之外，一些养殖场排泄物也含有一定量的重金属。据悉，这些养殖场的粪便，本来经过发酵后是上好的土肥，但也导致植物枯死。原因可能在于饲料中的添加剂，可能含有不易被畜禽消化的重金属。

党永富解释，镉容易被水稻吸收并蓄积在水稻籽粒中，通过食物链传输，对人类健康造成严重威胁。人吃了含有镉的食物，会蓄积在人的肾脏、肺、骨骼及肝脏等部位，长期积累会造成中毒, 损伤肾脏，导致骨骼病变, 引发骨痛病。

镉可以通过废水、废渣、废气进入环境，再通过水源进入土壤和农田，最终进入食物链。

“要从根本上解决镉大米等粮食安全问题，必须从源头土壤污染防治着手。”党永富表示，“通过构建‘过程农业’系统工程体系，形成农业全过程管理模式，解决当前碎片化农业，推动化学农业转型升级。”

根据自己的实践经验，党永富认为需要做好以下几方面的工作：树立耕地“质量红线”理念，以政策引领科技创新补齐土壤短板。他认为，耕地作为一种资源，既有数量的概念，更有质量的要求。要把耕地质量保护作为一项基础性、公益性、长期性的工作，贯穿于耕地保护的全过程，并且纳入各级政府考核目标，划定耕地质量保护的“硬杠杠”，强化耕地质量保护的“硬约束”，做到数量不减少，质量有提高；要从国家层面统筹考虑耕地数量、质量、生态三大要素统一，实现耕地从单纯保耕地数量向保耕地数量、质量、生态并重的根本性转变。

“此外，还要构建支撑耕地质量保护的科技创新体系，为耕地质量保护提供强大的技术支撑；把土肥与栽培技术集成化融入于农机作业中，集成推广绿色高产高效技术模式。”党永富说，“根据不同情况，分别采用倒茬、栽树、轮作等方式，以调结构方式来防治土壤污染，加大科技创新投入，加快成熟适用绿色技术、绿色品种的示范、推广和应用，实现生产与生态协调发展，提升质量效益和竞争力。”（记者 乔地）