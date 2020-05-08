撒下菌种 长出“春天”

无论是怎样的天气状况，每天凌晨2时，占炳生就要开始一天的工作。

凌晨2时起床采摘食用菌，赶在凌晨3时县城农贸市场开市前把食用菌送到，紧接着骑三轮车去超市送货，早上8时才能回家……很多人才上班的时间，占炳生已经忙了约6个小时。吃完早饭洗把脸，又要开始给食用菌喷水、清理、拌料……一直到晚上8时左右结束。

这样忙碌的日子，占炳生已经过了3年多。他说：“每年只有大年初一给自己放假。穷人家的孩子做生意赔不起，做事要更加认真，每一步都要小心翼翼。”

今年40岁的占炳生是江西省抚州市乐安县南村乡管坊村的一名贫困户。和许多村民一样，占炳生也曾外出打工，在浙江省温州市的一家机械厂做过流水线工人，每个月3000元的工资要养活一家5口人。

“必须得想办法致富啊！”占炳生说。

2017年，回乡后的占炳生想把以前学过的食用菌种植技术捡起来。

攥着手里仅有的几百元钱，占炳生不敢冒进，特意去乐安县市场了解一番。“当时看到市场上食用菌行情不错，种植成本又低，我才决定试一试。”占炳生说。

建棚、买菌种，当年占炳生种下了第一棚食用菌。从此之后，占炳生将全部精力投入到食用菌种植中，不了解的技术就上网查资料、问老师，还加入了多个食用菌种植群。2017年，仅1个棚，占炳生就赚了1万多元，这坚定了他的信心：一步步走，一点点扩大规模。

2018年，占炳生搭建4个食用菌种植棚，增加种植品种，并成功脱贫；2019年，占炳生再次扩大种植规模，一共搭建了6个食用菌种植棚，年收入超过30万元。

看到占炳生踏上奔小康的道路，管坊村许多村民纷纷找到占炳生，想学习食用菌种植技术。

“一个人富不是本事，带着其他人一起赚钱才更有价值。”占炳生说。为了能带领其他人一起干，占炳生专程去南昌市和抚州市的蔬菜市场，了解食用菌的市场前景。

今年，在乡镇干部的帮助下，占炳生和7名村民合作成立了七发食用菌专业合作社，将食用菌种植规模扩大至105个棚。

“你看，那是我们新买的货车和刚建好的冷库，基地通水通电工作也提上日程了。”刚走出种植基地，占炳生指着不远处说，再有不到两个月，食用菌就可以大规模上市了。（记者孙楠、邬慧颖）