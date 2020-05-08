儿童口罩技术规范国标发布

新冠肺炎疫情期间，儿童口罩质量参差不齐、缺乏专门的标准规范等问题引发关注。5月7日，国家市场监管总局（标准委）网站正式发布GB/T38880-2020《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准，该标准自发布之日（2020年5月6日）起实施。自此，儿童口罩无标可依的问题得到有效解决。

《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准规定了适用于6岁至14岁儿童用口罩的基本要求、外观质量和测试方法，同时提出了19项主要性能指标。

在防护性能方面，儿童防护口罩要求颗粒物过滤效率不低于95%，防护效果不低于90%；儿童卫生口罩要求颗粒物过滤效率不低于90%，细菌过滤效率不低于95%。

考虑到儿童生理发育阶段的呼吸特征，儿童防护口罩要求呼气阻力和吸气阻力均不高于45Pa；儿童卫生口罩要求通气阻力不高于30Pa。在口罩佩戴的舒适性方面，标准推荐采用可调节式口罩带。

对于安全性能，《儿童口罩技术规范》提出，口罩应能安全牢固地罩住口、鼻、下颌，不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘，不应明显影响视野；口罩原材料不得使用再生料和可导致不良反应的材料，不应经过有氯漂白；配有呼吸阀的口罩，其呼吸阀应牢固不变形，内部件不应脱落；不应使用系带式口罩带；鼻夹应承受20次对折不断裂；口罩内层材料不应印花或染色。

同时，标准严格规定了有害物质残留，甲醛含量不高于20mg/kg；口罩外层的印花图案不应掉色，禁用可分解致癌芳香氨染料；环氧乙烷灭菌残留量不得高于2μg/g；不得检出可迁移性荧光增白物质。

标准对于儿童口罩的使用给出了明确的佩戴安全警示。比如：儿童应在成年人看护下佩戴口罩，看护人应注意观察并教育儿童正确佩戴口罩。儿童佩戴口罩期间不应打闹或进行中等和中等以上强度运动，不应拆卸呼吸阀及呼吸阀内部件；如佩戴期间出现呼吸不适、皮肤过敏等症状，应及时摘脱口罩，必要时应立即就医。口罩应及时更换，不建议口罩洗涤后重复使用，已使用的口罩不能交换等。出现呼吸困难儿童不建议佩戴口罩。（记者富东燕）