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规模养猪，你真的准备好了吗？

2020年05月08日08:34 来源：中国妇女报

在相关政策的推动之下，同时受猪肉上涨行情的诱导，许多没有规模养殖经验的农户纷纷兴建猪舍、猪场，加入中小规模养殖队伍，但不少人还没有起步就摔倒了。特别是经历了非洲猪瘟后，生物安全越来越受到重视。

新一波生猪养殖热潮正在乡村掀起。

去年秋冬，国务院办公厅和有关部委密集发文，鼓励发展生猪养殖产业，加快恢复因非洲猪瘟等影响大幅减损的生猪产能。在相关政策的推动之下，同时受猪肉上涨行情的诱导，许多没有规模养殖经验的农户纷纷扩建、兴建猪舍猪场，加入中小规模养殖大军队伍。但创业之路并不平坦，不少人还没有起步就摔倒了，有的在建设过程中埋下了生物安全隐患。

农户进入规模养殖之前，如何做到理性决策、稳健起步？近日，中国妇女报·中国妇女网记者就此进行了调查采访。

涉及环保和用地，该走的程序还得走

前不久，重庆市南川区水江镇一家农户在自家的承包地上建了一个小猪舍，还未投产就被人举报。经过实地查看和测量，当地政府有关部门认定猪场离河道太近，不符合环保要求，还占用了永久基本农田，违反了耕地使用政策，责令其自行拆除，恢复耕地原有用途。

这家农户的女婿介绍，岳父母在家务农，每年要养十多头猪，补贴家用。去年秋冬以来，他们听说国家鼓励生猪养殖，便决定扩大养殖规模，没有向村组织和镇政府报备，就把猪舍建了起来。“老人不了解相关政策的详细内容，以为国家鼓励养猪，自己打不打招呼，政府都会支持。”这名男士说，建猪场花了七八万元，如今要拆除，一家人后悔不已。

记者了解到，像重庆市南川区水江镇这户人家一样，去年冬天以来，有些农户在未向当地政府报备的情况下，就擅自把猪舍、猪场建了起来，结果因违反了相关法规而被政府责令拆除。为什么会出现这样的情况？一位三农问题研究者接受记者采访时表示，主要原因是农户只知道政策大方向，不了解政策细则，按程序办事的意识也比较淡薄，违反了相关法规还不自知。

“去年9月以来，国家有关部委发布了一系列文件，调整了相关政策，以纠正过去一些地方对耕地使用要求过高、环保整治过头、相关审批手续烦琐等做法，但这并不意味着耕地可以随便占用、环保要求可以随意降低。”这位专家说。

记者查询发现，国务院办公厅在去年9月印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，明确要求，除六大禁养区域外，不得超范围划定禁养区，各地对超范围划定的禁养区必须进行调整。生态环境部办公厅随后下发《关于进一步做好当前生猪养殖环评管理相关工作的通知》，要求各地继续推进生猪养殖项目环评“放管服”改革，年出栏量5000头以下的生猪养殖项目无需办理环评审批。

“一些地方对超范围划定的禁养区进行了调整，但对生态环保的要求并没有降低，各地依法划定的禁养区域和限养区域并没有取消，对这些，有些老百姓可能不太清楚。”这位专家说，农户搞规模养殖，一定要到当地生态环保部门咨询，了解哪里可以养殖哪里不能养殖，在政府部门指导下确定养猪场的位置。“此外，虽然中小规模生猪养殖项目无需办理环评审批，但要在线填写环境影响登记表备案，环保主体责任比以前要求更高了。”

记者了解到，为鼓励生猪养殖，耕地使用新政策确实比以前有所“宽松”，比如，养殖用地不需要办理建设用地审批手续，允许使用一般耕地，但“底线”并没有变，相应程序也没有全部取消：“养殖设施原则上不得使用永久基本农田，涉及少量永久基本农田确实难以避让的，允许使用但必须补划”；设施农业用地由农村集体经济组织或经营者向乡镇政府备案，经营者需要用地，须与农村集体经济组织协商一致并签订用地协议（《关于设施农业用地管理有关问题的通知》等）。

专家表示，涉及生态环保和耕地使用的政策法规，内容多而且比较复杂，普通农户可能了解不多，因此，政府部门要多做这方面的宣传解读工作，有意愿的农户更要主动向有关部门咨询，寻求行家或专业人士的指导。“有的农户因为怕村干部和政府工作人员为难自己，所以想来个先斩后奏。其实，该走的程序还是要走，不要嫌麻烦。毕竟，对普通农户来说，建一个猪舍或猪场的投资不是一个小数目。”

防控非洲猪瘟，建场之前应有对策

近日，江苏省东台市一家农户的养猪大棚工程进入扫尾阶段，家人都盼着早日投产，争取在今年年底之前能赚上一笔钱。可是，随着网友们质疑声音的增多，他们心里越来越没有底了。

从这家农户的一名成员拍摄的视频看，他们家的养猪大棚与常见的家禽养殖大棚无异,矮墙由砖头砌成，四面和顶部由塑料布和毛毡蒙盖，位置离居民区不太远，而且紧挨村道，没有围墙，也没有缓冲带。

“你家的大棚在‘小非’面前会不堪一击。”“真不明白你们为什么把猪场建在这样的地方。”一些网友给他留言指出，他家的养猪大棚存在太多隐患：村道上车来人往，难免不会遗留病菌病毒；大棚材质比较脆弱，老鼠容易咬破侵入，猪场很难实施封闭管理，外人和工作人员随意进入，可能带入病菌、病毒，“普通病菌还好对付，一旦染上了非洲猪瘟，麻烦就大了。”

据介绍，这家农户以前是散养户，每年出栏几十头生猪，去年顺风顺水，收益可观。国家鼓励生猪养殖的政策发布后不久，他们就与村组织协商，获得了一块养殖设施用地，随后就搭起了这个300多平方米的养猪大棚，准备扩大养殖规模。现在他们虽然意识到了大棚的缺陷，但由于前期建设投入了数万元，已经骑虎难下了。

记者了解到，像东台市这户人家一样，许多农户以前从事家庭养殖，防控生猪疫病的意识不强，在选择新猪场地址和养殖模式的时候比较轻率，此外，有些农户限于资金不足、土地资源少等客观因素，退而求其次，降低了防控标准。

一位资深兽医说，面对非洲猪瘟等疫病，传统的养殖模式和疾病防控措施，暴露了许多致命的缺陷，因而必须把生物安全提到更重要的位置。“猪场建设是第一步，不仅要尽可能地建在偏僻的地方，而且设计要科学，猪舍最好是全封闭结构。有些农户把猪舍建在公路边，采用简易养殖大棚，没有独立、封闭的猪场，会给将来的生物安全带来很大压力。”

今年，非洲猪瘟发生的强度、造成的损失都有明显下降，但由于以往的污染面较大，加上相关调运活动的增加，疫情发生的风险有可能增加。因此，专家建议，有意扩养的农户要树立全新的生物安全意识，根据自己的经济实力和客观条件，按照能够防控非洲猪瘟的要求，选择恰当的地理位置，把猪场或猪舍建好，堵塞安全漏洞，“更重要的是生猪养殖过程的管理，养殖户一定要高度重视生物安全，虚心请教专家、行家，采取科学有效的措施，严防死守，把生猪易感病菌病毒特别是非洲猪瘟病毒拒之于门外。”（记者 史玉根）

(责编：许心怡、崔元苑)


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