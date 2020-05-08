法治，全民战疫公约数

中国是法治国家，全面依法治国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。

在疫情防控的非常时期，法治更加凸显出其重要作用。在法治轨道上推进疫情防控工作，是全面依法治国的题中应有之义。

面对来势凶猛的疫情，一些地方、一些人乱了阵脚，出现了一些诸如拦截防疫物资、殴打伤害防控人员、借机哄抬物价、造谣滋事等扰乱防疫秩序、扰乱正常经济社会秩序的违法行为；疫情的蔓延也让人认识到，一些相关法律尚存不完善之处。

与疫情殊死较量的过程，是对每一个公民道德水准、遵法守法意识的考验，也是对一个国家治理体系和能力的大考。令人欣慰的是，在抗击疫情期间，立法机关及时完善相关法律法规体系，司法机关充分发挥协调监督功能，执法机关严格有力执法，无论是疫情防控还是复工复产，整个社会在法治轨道之上有序运行。更为可喜的是，当今中国法治精神已深入人心，老百姓遇到什么事情，都会先问一句：“有没有相关法律规定？看看法律怎么说。”

疫情防控的“大考”仍在继续，也对依法防控提出了更高标准、更严要求。虽然防控工作取得了巨大成绩，但我们绝不可以有松松劲儿、歇歇脚的想法。坚持依法防控，不获全胜，绝不轻言成功。

法治，已经成为全民战疫公约数。只有全社会都在法律规范和约束下有序行动，以法为纲、执法为剑、筑法为堤，才能保证各项措施得以落实，才能赢得这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战的最终胜利！