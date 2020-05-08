疫情阻击战交出“中国答卷”

新冠肺炎疫情正在全球蔓延，中国疫情防控取得重大战略成果。

这是一次罕见的全球性危机，也是全人类面临的共同挑战。作为最早向国际社会通报疫情、最早迎战疫情的国家，中国全民动员、举国上阵，经过艰苦奋战，付出巨大牺牲，成为世界上率先控制住国内疫情的国家之一，不仅为世界守住疫情防控的区域防线，也为全球抗疫积累了宝贵经验。

事非经过不知难。如今，越来越多的人认识到新冠病毒的“狡猾”，也切身体验到疫情对人类社会的巨大危害。但在3个多月前，恐怕谁也料不到，疫情会以如此猛烈的方式肆虐全球。突袭而至，来势汹汹，中国迎战的风险和难度超乎想象：如何对尚未充分认知的病毒进行防控？如何在春运大潮中阻断病毒传播？如何确保数目庞大的患者应收尽收、应治尽治？如何确定有效的治疗手段和药物……诸多未知，考验应对。有人说，中国提前做了一场“闭卷考试”，在病毒传染国内人口不到0.006%时就勒住了“脱缰野马”，创造了人类与传染病斗争史上的奇迹。这样的“中国答卷”，来之不易，感天动地。

这张“中国答卷”，记录下艰苦卓绝的努力。习近平总书记把疫情比作一次大考，亲自指挥、亲自部署，农历大年初一当天主持召开中央政治局常委会会议，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员。而此前两天，武汉关闭离汉通道，采取“封城”措施；此前一天，3支解放军医疗队逆行武汉，紧急支援。早发现、早报告、早隔离、早治疗，集中患者、集中专家、集中资源、集中救治……全国各地4.2万医务人员火速赶赴武汉，火神山医院、雷神山医院10天启用。世界卫生组织报告指出，“面对前所未知的病毒，中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施”；美国《科学》杂志登载的研究报告显示，中国的防控措施成功地打破了病毒传播链，避免了数十万人感染。

这张“中国答卷”，见证着亿万人民的坚忍顽强。“与其他遭受痛苦的国家一样，中国也是这场新冠肺炎疫情的受害者。”新加坡《海峡时报》在评论文章中说。在这场空前严重的疫情中，我们的许多同胞感染病毒不幸罹难、许多工作人员在一线壮烈牺牲；为遏制疫情蔓延势头，我们的经济社会生活“紧急刹车”，在人类历史上史无前例地封锁千万级人口城市，并在全国范围启动重大突发公共卫生事件一级响应。塞尔维亚媒体用封面大标题写道，“全世界欠武汉人民一声感谢”；联合国秘书长古特雷斯指出，中国人民“以牺牲正常生活的方式为全人类做出了贡献”。

这张“中国答卷”，彰显了命运与共的责任担当。疫情防控中，中国始终重视并积极推进国际合作。中国早在2019年12月31日就开始向世界卫生组织通报疫情信息，比世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”早了一个月。著名医学杂志《柳叶刀》主编针对西方一些人的无端指责，明确指出“中国传递的信息非常清晰，我们却浪费了整个二月份”。在全球抗疫最紧张的时刻，中国的医疗专家组飞赴海外作战，中国的医疗物资运往全球各地，中国的诊疗方案动态更新供各国共享……

病毒没有国界，疫情不分种族。我们深知，疫情防控全球阻击战，只要还有一个国家没有有效控制疫情，这场战斗就不会结束。在这场战斗中，中国以无可辩驳的事实，充分展现了负责任大国的担当，作出了无愧于国际社会的牺牲和贡献；在这场战斗中，中国以开放合作的实际行动，与世界各国共同维护全球公共卫生安全。

山川异域，风月同天；岂曰无衣，与子同袍。美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩盛赞“中国答卷”时的点评代表了国际有识之士的心声，他说，人类命运共同体理念富有远见、内涵深刻，在各国抗疫的当下，“为世界提供了急需的新思维方式，传达了巨大希望”。这个希望，来自中国人民不屈不挠书写的抗疫答卷，也来自世界各国同舟共济点亮的胜利之光！

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 01 版）