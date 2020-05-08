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“世界比以往任何时候都更需合作”

——访美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯

本报驻美国记者 胡泽曦

2020年05月08日08:31 来源：人民网－人民日报

“新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，面对这一严峻挑战，我们迫切需要全球合作。”美国哥伦比亚大学教授、可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯近日接受本报记者采访时如是表示。

萨克斯曾长期担任联合国秘书长特别顾问，是全球可持续发展领域知名学者之一。他认为，新冠病毒是全人类的敌人，各国应该团结起来共同应对，特别是帮助那些卫生系统脆弱的国家。中国通过提供检测试剂盒、援助防护装备、分享防控经验等方式，为全球抗击疫情提供了很多帮助。

萨克斯指出，世界经济从危机中恢复，同样离不开国际合作。“我们需要以可持续的方式推进经济复苏。可再生能源、5G、电动汽车和零排放工业技术等可以为经济恢复提供基础。”萨克斯认为，还可以通过共建“一带一路”等方式发挥投资拉动经济复苏的作用。

萨克斯表示，此次疫情挑战前所未有，需要世界卫生组织在协调国际应对方面发挥领导作用。就美国一些政治人物近来不断攻击世卫组织以及中国的做法，萨克斯认为，“为了推卸疫情防控方面的责任，美国政府和共和党正试图把责任转嫁到中国和世卫组织身上”，“世界比以往任何时候都更需合作，我们应该努力加强美国和中国之间的合作”。

5月6日，萨克斯在美国有线电视新闻网发表文章指出，美国一些政客对中国的指责毫无道理。他表示，美国一些政客宣称“新冠病毒可能是一种生物武器”，但科学家通过分析病毒，迅速驳倒该说法。“无论是生物学还是疫情时间线，也都不支持‘实验室泄漏’的说法”。

萨克斯还详细梳理了中国对外分享疫情信息的时间线，认为“中国对疫情的应对非常迅速”。

（本报华盛顿5月7日电） 

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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