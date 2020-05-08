站在人类命运共同体高度，为凝聚全球抗疫合力鼓与呼，对人民负责、对历史负责，这是全球媒体应有的主流价值理念

新冠肺炎疫情大流行，人类与病毒大战。在这风雨同舟、命运与共的特殊时期，媒体不仅是信息传播者，还是全球抗击疫情的重要参与者。

国际舆论场如此信息纷纭，很多信息又难辨真伪。基于历史的教训，世界卫生组织从一开始就非常重视向各国民众传递准确信息的重要性，指出打击与疫情相关的谣言或虚假信息十分关键。世卫组织提出从4个方面着手抑制疫情相关虚假信息传播，包括追踪多语种疫情相关错误信息，“谣言传染病”管理团队与世卫组织媒体部门密切合作，向更广泛的受众传递疫情信息，与搜索引擎和社交媒体等合作，过滤虚假信息，推广正确信息。应当看到，疫情使全球媒体面对一场大考，这是以大实践检验媒体作为、甄别媒体本色的重要时刻。

媒体应当忠实记录历史，新闻报道必须坚持尊重事实。真实是新闻的生命。越是关键时期，媒体人越需要俯下身、沉下心、察实情、说实话，极尽可能做出准确、客观、全面的报道。然而，一些不负责任的西方媒体捕风捉影、传播谣言，甚至参与制造谣言，干扰了全球抗疫合作的大局。在抗击疫情的特殊战斗中，中国以巨大的牺牲为世界作出了巨大贡献，得到国际社会的高度肯定和称赞。越是有造谣势力的存在，媒体客观认识、准确报道中国抗疫成果的意义越重大。要知道，媒体助力向世界传播可资借鉴的中国经验，本身就是为维护人民生命安全和身体健康提供正能量。

媒体应当尊重人类文明共同价值，新闻报道必须坚守文明底线。联合国秘书长古特雷斯曾指出，面对疫情，人们很容易以带有倾向性的视角看待问题，对他人产生歧视，侵犯他人人权，给无辜的人贴上标签，避免这种歧视行为十分重要。新冠肺炎疫情发生以来，西方一些政客和媒体蓄意传播带有种族歧视色彩的信息，是造成亚裔遭受语言和行为暴力的主要原因之一。巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因认为，这种污名化行为“是针对一个国家及其全体人民的种族主义行为，是一种仇恨犯罪”，“这种行为有违一切文明行为规范、外交准则和国际法”。应当看到，世界上所有的良心媒体都会自觉抵制污名化行为，站在道义的一边。西班牙《阿贝赛报》社长贝尼托·鲁比多·拉蒙德给人民日报社致函时就着重强调，在当前形势下，媒体角色至关重要，应发挥安定民心、安抚民众的作用。

媒体应当充分反映人类命运休戚与共的大势，新闻报道应为构建人类命运共同体注入正能量。病毒肆虐，国际社会需要共担风雨、共克时艰、同舟共济、携手抗疫。媒体之间应当加强合作，助力疫情应对，为共同维护全球公共卫生安全、促进世界人民健康福祉作贡献。“我们倡议联盟成员多向公众传递团结和支持的信息……关注和报道世界各国守望相助、相互支持的故事，传递共同抗击疫情的暖新闻、正能量。”“一带一路”新闻合作联盟向全球98个国家的205家媒体成员发出的公开信，道出了世界上坚守道义的媒体人的共同心声。

人心齐，泰山移。凝聚命运共同体意识，聚合人类共同意志、共同行动的强大力量，这是战胜疫情的必要条件。站在人类命运共同体高度，为凝聚全球抗疫合力鼓与呼，对人民负责、对历史负责，这是全球媒体应有的主流价值理念。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）