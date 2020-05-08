今天，你垃圾分类了吗？这个问题现在明确摆在了北京人的垃圾桶前。随着新版《北京市生活垃圾管理条例》5月1日起正式实施，垃圾分类已由倡导转化为每一个人和家庭的法定义务。

生活垃圾涉及千家万户，遵循减量化、资源化、无害化原则，实施垃圾分类处理，引导人们形成绿色发展方式和生活方式，可以有效改善城乡环境，促进资源回收利用。早在2000年6月，北京就被确定为全国首批8个生活垃圾分类收集试点城市。2019年，北京市生活垃圾清运量为1011.16万吨，日均2.77万吨，北京重启“垃圾革命”已刻不容缓。

目前，北京60%的街道、乡镇开展了垃圾分类示范片区创建。自5月起，全市居民小区将逐步配齐垃圾分类指导员，开展社区宣传、现场指导、分类整理、投放监督等。到今年底，全市90%以上的街道乡镇都将开展示范片区创建工作。北京市城市管理委提出，到2025年底，北京将全面实现原生垃圾“零填埋”。

专家指出，分类需要每个人的参与，垃圾分类必须由简入繁，逐渐推进，长期坚持，5月1日仅是一个起点。推进垃圾分类更是一个系统工程，只有当政府、社区、垃圾分类公司及普通市民等诸多环节同时高效运转，才能形成合力。我们期待着“垃圾分类人人有责”“垃圾分类从我做起，从每个家庭做起”的环保意识日渐深入人心并付诸行动。