彰显以人民为中心的根本立场

“坚持以人民为中心的发展思想，不断保障和改善民生、增进人民福祉，走共同富裕道路”的显著优势，将发展理念、实践要求、价值目标紧密结合在一起，体现了我国国家制度和国家治理体系的本质属性和价值导向，彰显了以人民为中心的根本立场。

以人民为中心的根本立场体现在用制度体系保证人民当家作主。我们党自成立之日起，就致力于建设人民当家作主的新社会，提出了关于未来国家制度的主张，并领导人民为之进行斗争。新中国成立后，我们党坚持立党为公、执政为民，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，将人民立场作为构建国家制度的逻辑起点和根本政治立场，确立了人民民主专政的社会主义国家的国体和人民代表大会制度的政体，确立了社会主义基本制度。改革开放后，我们坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极推进经济体制和各方面体制改革，以制度化法治化的方式将人民至上的理念转化为国家制度，推动中国特色社会主义制度不断完善。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央推进全面深化改革，把以人民为中心的发展思想充分体现在支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度之中，不断促进社会公平正义，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕，中国特色社会主义制度日趋成熟定型。我国国家制度深深植根于人民之中，保障人民平等参与、平等发展权利，能够有效体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造力。

以人民为中心的根本立场体现在政策制定坚持从人民利益出发。我们党始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为制定政策的依据，使民之所盼成为政之所向。制定政策前，广泛开展调查研究，问政于民、问需于民、问计于民。政策实施中，积极接受群众监督、回应群众关切，根据人民群众利益诉求和需要对政策及时作出调整。强调检验一切工作的成效，最终都要看人民是否真正得到了实惠，人民生活是否真正得到了改善，人民权益是否真正得到了保障。

以人民为中心的根本立场体现在发展成果由人民共享。新中国成立以来，我们党带领人民创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。以人民为中心的根本立场，体现为人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。随着幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面国家基本公共服务制度体系逐步建立健全，我国人民生活水平大幅提高，全国居民人均可支配收入从1949年的不到50元增至2019年的30733元；人口素质全面提升，文盲率从新中国成立之初的80％下降到目前的4％以下，教育总体发展水平已经跃居世界中上行列；覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立，全民医保基本实现，人均预期寿命从新中国成立初期的35岁提高到2018年的77岁。在不断保障和改善民生、增进人民福祉的基础上，我们朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。通过改革经济体制和调整收入分配格局，正确处理先富、后富和共富的关系，让实现全体人民共同富裕在广大人民现实生活中更加充分地展示出来。2020年，我国将全面建成小康社会，中华民族千百年来存在的绝对贫困问题即将历史性地得到解决。这是向实现全体人民共同富裕迈出的重要一步。

党的十九届四中全会对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出全面部署。新中国成立70多年的发展实践充分证明，始终代表中国最广大人民根本利益，保证人民当家作主，体现人民共同意志，维护人民合法权益，是我国国家制度和国家治理体系的本质属性，也是我国国家制度和国家治理体系有效运行、充满活力的根本所在。随着各方面制度更加完善，我国国家治理体系和治理能力现代化逐步实现，我国国家制度和国家治理体系的显著优势必将更加充分地发挥出来，我国人民将享有更加幸福安康的生活。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 09 版）