垃圾分类意识渐入人心

“人人既是垃圾制造者，也是环卫保洁员”“垃圾分类人人有责”“垃圾分类从我做起，从每个家庭做起”……在北京市东城区东四二条社区，这些环保意识早已深入人心。该社区的垃圾分类工作是从去年8月“撤筒建站”开始的。

东城区东四四条的“小巷管家”、东四二条社区居民常务会会长金大钧告诉中国妇女报·中国妇女网记者， 2019年8月开始，社区组建了由22名居民组成的垃圾分类指导员队伍，在重新规划的11个垃圾站点，由垃圾收运员和垃圾指导员入户负责，定时、定点监督、宣传、劝阻、指导居民做到“垃圾不落地”，并每天早晚分两个时段入户收集垃圾。全年9月，社区志愿者拿着垃圾分类宣传彩页挨家挨户分发，动员大家积极参与垃圾分类活动。社区在每个楼门院显著位置悬挂张贴生活垃圾分类投放指南和分时清运时间表，垃圾分类指导员手把手教邻居街坊如何区分厨余垃圾、其他垃圾、有毒有害垃圾和可回收垃圾。

推行垃圾分类，还需从养成习惯抓起，从日常生活中的点滴做起。为此，社区又按网格分4次组织常务会委员、社区居民召开居民议事协商会，商讨并根据居民意见变更了垃圾投放时段和分类收运方法，分两批选树了58个“垃圾分类示范院”，有270户居民知晓、参与垃圾分类，让垃圾分类真正成为社区居民的好习惯和新时尚。

数据分析发现，东城区垃圾分类试点仅半年多时间，就有约30%的市民每天都自觉进行分类。仅按30%参与比例，全区每年约50万吨生活垃圾中也能减少2万吨处理量。

“前不久，一位居民问我，中药渣滓属于什么垃圾。”金大钧说，“我听到很高兴，因为居民有了垃圾分类意识，我告诉他，中药渣滓跟平时菜叶根茎一样，属于厨余垃圾。”

金大钧还带头制定了“家规”，发动全家把垃圾分类作为“家规”落实到位。在所有垃圾送出家门前，都要检查一遍再投放，要从源头控制。他家设置了分类容器，将厨余垃圾先放在洗菜池旁带眼的小漏盒里，让汤汤水水先流到水槽里，减少渗滤液；然后再把残渣直接倒在厨余垃圾桶内，既减了垃圾量，又减轻了污染。对于其他垃圾，都是先压实缩小体积，同时，尽量减少塑料袋和一次性餐具的使用。

金大钧介绍说，要以这次新修订的《北京市生活垃圾管理条例》为契机，健全垃圾分类管理制度和标准体系，充分发动社区党员家庭成为垃圾示范户，一户带动一个楼门院，逐步形成垃圾分类“人人有责、人人尽力、人人作为”的良好氛围，让垃圾分类理念在8000多名居民心中生根发芽，推动整个社区垃圾分类工作有序进行，让大家的居住环境更加洁净美丽。（见习记者 陈姝）