小餐桌带动大文明 经开区“筷”速落地健康公约

“按需用餐不浪费，勤于洗手讲卫生；公筷公勺要分餐，拒食野味爱自然……”自今年北京市发出公筷公勺行动倡议后，很多居民在区内道路、商场、餐厅都能看到这样的宣传倡议，公筷公勺的文明用餐形式也在区内迅速推开，通过一张张“小餐桌”带动区内群众的健康生活“大文明”。

在北京朝林松源酒店，为用餐宾客配备公筷公勺的服务由来已久。该酒店副总经理崔晓庆介绍，作为反映酒店服务品质的重要一环，酒店中餐厅、泰餐厅、自助餐区域全面推广公筷公勺服务，并结合不同餐饮区域因地制宜地推出文明用餐服务。记者在现场看到，针对多人用餐的中餐厅，酒店推出达观宴，在为每位顾客提供单独餐具的同时，采取分餐制为顾客提供餐饮；列菜的则为每张餐桌准备多双公筷，并在一些菜肴上也放置公筷、公勺作为补充。此外，为保证用餐安全卫生，酒店会在客人到达前再戴上手套将所需餐具摆放好。客人用餐完毕后，餐厅后厨也会严格按要求对所有餐具进行高温杀菌消毒，并将餐饮的全流程纳入员工考评标准。

同时，该酒店还自行购买了手持式ATP检测仪及检测试剂，并设有“健康管家”一职，在为就餐宾客提供医疗问诊的同时，以不打招呼的形式随时对酒店内各餐厅餐具进行细菌检测。检测结果将直接提交给酒店总经理，同样纳入部门考核。

相似的场景也出现在商场里的餐饮门店内。

“您好，这是我们提供的公筷公勺，请放心主动使用。”5月7日午餐用餐高峰，位于大族广场四层的撒椒·四川江湖菜门店内，餐厅服务员如往常一样为落座店内的食客摆放个人用餐餐具时，又在餐桌上无人落座的位置多摆放了一副新餐具，然后向食客介绍用途。据该店负责人介绍，门店的公筷服务此前便已存在，不同的是，此次北京市倡议发出后，门店在以往基础上对公筷进行了“升级”。“我们之前提供给消费者的公筷和个人所用的一样，都是黑色的筷子，这次我们专门购进了一批白色筷子作为公筷，从而方便食客进行区分。”

此外，对安全、文明用餐的细节服务还体现在该店的入口处。据介绍，疫情期间，为保证就餐安全，该店在入口处对餐厅、服务员每日消毒情况进行公示，同时设有消毒台，为食客提供免洗消毒洗手液，并为食客做好测温、查验健康宝、登记等检测工作。

不仅如此，在餐桌文化涵养的家庭主阵地中，公筷公勺的使用和分餐制也在社区居民自家餐桌上得到推广。

家住区内荣华街道天华园三里社区的居民宋德滦就是公筷公勺的推崇者，一家三口每个人都有自己专用的碗筷和汤匙，通过颜色和大小进行区分。今年新冠肺炎疫情的发生，让老宋一家更加注重餐桌上的文明就餐，为此，老伴儿特地去超市为家里的餐具置办了“新成员”。“你看，这种筷子头有蓝色标记的是我的，红色的是老伴儿的，黄色就是孩子的，啥颜色都没有的就是我们家的公筷。”老宋指着自家厨房里的带有颜色标记的不锈钢筷子说。不仅如此，家里每次吃饭时，也都会为菜和汤专门配上一副公共餐具，把做好的饭菜盛取到各自专属的餐饮具中再食用。

人大附中经开区学校的老师邱子阳则发挥自身特长，改编了由曲艺人李菁、郑思杰创作的快板作品《夹菜》，用朗朗上口的快板书形式向学生们宣传公筷公勺的重要性，呼吁学生们养成文明就餐好习惯。

良好的推广效果离不开宣传工作的助力。自北京市推行公筷公勺行动倡议号召发出以来，经开区紧紧围绕“文明健康 有你有我”公益广告宣传主题，重点做好《北京经济技术开发区文明餐饮十大倡议》宣传，发放纸质版“公筷行动”公益海报，安排各单位、各部门、街道等结合实际情况，广泛利用宣传栏、广告牌、建筑围挡、网站媒体、各类电子显示屏等多种形式的宣传阵地进行立体宣传，覆盖区内企业园区、居民小区、商场超市、餐饮酒店等；并统筹电视、网站、微博、微信、App等区属媒体，开展多种形式的公益广告宣传，在全区营造了文明健康生活的浓厚氛围。

而这只是经开区此次推行公筷公勺行动的其中一项内容。小餐桌带动大文明。据经开区宣传文化部相关负责人介绍：“后续‘文明健康 有你有我’公益广告宣传行动落实情况将纳入意识形态督查考核和本届文明单位测评，并将在集中宣传结束后，把‘文明健康 有你有我’公益广告宣传行动作为长期工作持续推进，进一步传播文明理念、弘扬时代新风，提升经开区公共卫生水平和职工群众文明素养，引导辖区全体职工群众养成文明健康的工作生活习惯，涵育‘食’尚新风。”（记者 于晓玲）