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深圳39例新冠肺炎境外输入病例均已出院

深圳口岸连续30天无境外输入病例

2020年05月08日08:15 来源：南方日报

截至5月6日，深圳市所有境外输入病例均已出院，深圳口岸已连续30天无境外输入病例或无症状感染者，81天本地感染病例零报告，这是南方日报记者从深圳市政府5月7日举行的疫情防控新闻发布会上了解到的消息。

深圳市卫生健康委副主任吴兵在通报最新防疫情况时透露，截至5月6日24时，深圳市累计报告新冠肺炎确诊病例462例，其中境外输入39例，境内病例423例。现在院治疗仅有1例，累计出院458例，其中轻型普通型373例，重型72例，危重型13例，治愈出院率99.1%，未发生医务人员院内感染和医院聚集性疫情。

目前，深圳疫情防控形势持续向好，总体处于平稳可控低风险状态，但疫情防控仍旧不能松懈。深圳正在不断完善常态化防控机制，针对境外输入、社区小区、企业和学校防控等关键环节，养老机构、医疗机构、公安监管场所、工人宿舍、餐厅等重点场所，境外来深返深人员，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制。

5月5日，香港特区政府发布了复学时间安排；5月11日，深圳市小学高年段以上学生也将复学。跨境学生怎么办？对此，深圳市口岸办副主任贺群表示，《居住在香港跨境到深圳上学学生疫情防控方案》目前已形成初稿，近期将在征求港方意见的基础上呈报实施，并向社会公布。针对居住内地跨境赴港上学的学生疫情防控问题，深圳目前正与港方协商，研究确定联防联控措施，制定通关保障方案。

（记者/张光岩）

(责编：许晓华、崔元苑)


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