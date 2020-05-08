如何吃到真正的阳澄湖大闸蟹？ 科学的答案来了

大闸蟹学名中华绒螯蟹，是中国的传统美食，深受消费者喜爱。但不同产地的蟹，无论品相还是价格都相差巨大。优质的中华绒螯蟹经常遇到冒名顶替者，例如在利益驱动下，不少蟹商将外地螃蟹贩运至阳澄湖,被放到阳澄湖里浸泡一段时间,最后打捞上来谎称“阳澄湖大闸蟹”，这种假冒蟹也被称为“洗澡蟹”。

追溯高质量农产品的来源，对于食品安全和规范市场秩序都至关重要。然而，面对大闸蟹真伪难辨的窘境，长期以来一直缺乏产地溯源的有效技术手段。市面上普遍采用的外观鉴定和商标方法，从科学角度来讲并不准确，也不能有效保证广大消费者据此吃到真正的大闸蟹。

那么，有无破解之道呢？科学家把目光对准了一种金属同位素——锶（Sr），这是一种矿泉水中常见的金属元素。锶的同位素是一种很有潜力的食品溯源指标。锶在自然界有4种稳定的同位素：88Sr、87Sr、86Sr和84Sr，其中87Sr是由87Rb（铅元素的一种同位素）放射性衰变形成。

经过长期的研究，中国科学技术大学地球和空间科学学院黄方教授课题组，通过采集4个湖区57个中华绒螯蟹及其生长水域的水样和饲料样品，对其进行了准确的Sr同位素分析。

结果显示，同一只中华绒螯蟹不同部位的Sr同位素组成一致，来自同一产地的中华绒螯蟹Sr同位素组成也是一致的，而不同产地的中华绒螯蟹则具有不同的Sr同位素组成。

进一步的研究发现，中华绒螯蟹的Sr同位素组成与产地的水源相似，不会受到外来饲料的影响，这表明饲料不是螃蟹中Sr的主要来源，螃蟹的Sr同位素组成完全由生长期所饮用的水源决定。

因此，Sr同位素组成可以作为追踪中华绒螯蟹地理起源的可靠工具。也就是说，通过标定一只螃蟹中的Sr同位素含量，就能准确鉴别出这只蟹是否为真正的阳澄湖大闸蟹。

（本报记者 吴长锋）