只有全球团结才能拯救世界

弗朗切斯科·罗卡（Francesco Rocca）

肖连兵

【光明国际论坛笔会】

特约访谈嘉宾

■弗朗切斯科·罗卡（Francesco Rocca）

红十字会与红新月会国际联合会主席，意大利红十字会会长

■肖连兵

光明日报社国际交流合作与传播中心秘书长

肖连兵：作为红十字会与红新月会国际联合会主席，在中国暴发疫情后不久，您就向中国国家主席习近平致信，表达了对中国人民的问候。您当时是如何考虑的？

罗卡：我第一时间就和中国红十字会陈竺会长以及中国红十字会的同事取得了联系，我知道当时的情况是非常复杂严峻的。我对中国政府的迅速响应以及一线志愿者无私奉献印象深刻。中国能够向学术界以及国际红十字与红新月运动近乎实时地通报情况、分享响应行动的信息，我觉得至关重要。

肖连兵：您如何评价中国政府抗击疫情的举措？

罗卡：我认为中国政府所采取的举措对遏制新冠病毒传播和拯救生命至关重要。对于在武汉的行动，我印象深刻，中国向全世界传递了一个信息，新冠病毒的传播是如此严重，采取严格的措施来取得胜利是必要的。

肖连兵：红十字运动倡导人道主义。在您看来，中国政府这次抗击疫情和支援各国抗击疫情的举措是否充分体现了人道主义精神？

罗卡：中国向全世界清楚地展示了“团结”这个词的含义。即使中国自身正在经历非常困难的时期，也决定帮助和支持世界上许多国家。相较于其他一些国家的政府阻止医疗设备出口的决定，中国的行动确实是慷慨的。我感到自豪的是，由于与陈竺会长的友谊以及中国红十字会与意大利红十字会之间的密切联系，我们不仅能够组织运送一批重要的卫生设备，而且还实现了中国专家前往意大利进行实地支持。中国专家不仅与意大利医生和科学家分享观点和最佳做法，同时也和相关机构进行了交流，这些是很重要的。

肖连兵：请您介绍中国红十字会派出的医疗队抵达意大利时的情况。

罗卡：3月13日晚10时30分左右，装载着由中国派出的9名专家和中国红十字会向意大利红十字会运送的大量救援物资的专机，在罗马的菲乌米奇诺机场降落。这些医疗设备是提供给意大利政府的，个人防护装备是分发给意大利红十字会参与应急响应的志愿者的。飞机上有9个货物托盘，装满防护物资，包括口罩和医疗设备。由中国红十字会副会长孙硕鹏和著名心肺专家梁宗安教授带领，9名专家，6男3女，他们是心肺专家、儿科医生、护士和在中国处置新冠病毒紧急情况的专家。意大利红十字会负责接待安置专家组一行。

肖连兵：您当时在现场讲话中强调了什么？

罗卡：我指出，这次行动再次证明了国际红十字运动网络的重要性。由于中国红十字会的慷慨捐助，我们能够对我们的医院和医疗工作者的需要做出切实的响应，他们目前正处于巨大的困难之中。我们将向意大利政府提供重要的设备，让我们的志愿者安全地工作。我们这批货物无法解决所有问题，但这是一个具体而快速的反应，在48小时内启动。中国医疗专家小组的存在是非常重要的，他们可以把他们的知识带给我们的医疗专业人员，以便实现一个共同的目标：战胜病毒。

肖连兵：作为意大利红十字会主席，您对中国红十字会派医疗队和提供物资援助支持有什么感想？

罗卡：我对我们在罗马和北京之间组织的人道主义行动深感自豪。这也体现了红十字会与红新月会国际联合会存在的价值：我们的兄弟国家红会总是准备帮助那些正在遭遇复杂形势的国家，分享他们的知识和经验。在这种情况下，我们实现了联系意中两国政府和科学界的目标。中国医疗专家团队访问了意大利各地，并在米兰和威尼托地区重点大学和医院举行了非常重要的会议，这对意大利医生和研究人员非常有帮助。所有这些努力都对我们共同抗击新冠肺炎疫情至关重要。我们不能忘记中国红十字会运送药品和医疗设备的重要性，显而易见，这批人道主义物资挽救了许多意大利人的生命。我们永远不会忘记中国红十字会的兄弟姐妹们给予我们的巨大帮助。

肖连兵：中国暴发疫情后，不少国家政府、企业向中国提供了医疗物资支援；疫情在全球蔓延后，中国政府和企业也向许多国家提供了医疗物资援助。您对团结、友好的力量在全球共同抗击疫情中发挥的作用如何评价？

罗卡：只有大家同心协力，我们才能最终取得胜利。这些响应显然是团队努力的结果。没有任何一个机构或组织能够独自应付如此大规模的疫情。所有加强全球团结的努力都应受到热烈欢迎。我们需要各国政府、公共和私营部门加入抗击新冠病毒的战斗，并加强对医疗系统和人道主义组织、红十字会与红新月会国际联合会以及世界卫生组织的支持。

肖连兵：这次疫情构成对全球卫生健康的威胁，凸显人类有着共同的命运。在疫情期间召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中国国家主席习近平提出同舟共济，守望相助。您怎么理解习近平主席倡导的人类命运共同体理念？

罗卡：新冠肺炎疫情再一次向我们展示了人类面临共同的命运，而要战胜新冠病毒，需要我们秉持共同的人道理念，全世界团结起来才是至关重要的。作为红十字会与红新月会国际联合会的主席，我一直相信只有共同的人性和团结才能拯救这个世界。我们彼此相连，我们必须共同努力，减轻痛苦，拯救生命。我相信共同的人性和全球团结的重要性。每一个关于人类共同未来的政治愿景都可以在全球层面产生影响。加强各层级的多边对话也十分重要。在过去几年中，我们不幸地目睹了太多的单边决定，这些决定增加了世界不同地区和环境的痛苦与绝望。在与新冠病毒做斗争的同时，我们也应该在应对气候变化及其非常可怕的人道主义后果方面共同努力。

肖连兵：疫情给人类社会带来冲击。在您看来，疫情对人类社会的发展有哪些影响？红十字会和红新月会国际联合会要发挥什么作用？

罗卡：我主要关心的是这次疫情大流行的社会影响。新冠肺炎疫情对经济体系和失业率有巨大的影响。各国政府和国际金融机构必须找到解决这一问题的办法，不要为时过晚。现在，我们必须继续与病毒做斗争，尽可能多地挽救生命。在那些有健全的医疗系统的地方，病毒仍然造成悲剧，那么在没有医疗系统的地方会发生什么？这就是我们在难民营和危机地区努力工作的原因。我认为，红十字和红新月运动处于独特的地位，能够对这一次的全球紧急情况做出反应。

【链接】：

红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）是世界上最大的人道主义组织，从1919年成立至今一直致力于向世界上有需要的人提供无歧视的援助。国际联合会由192个成员国家红十字会或红新月会组成，其中也包括中国红十字会。国际联合会在日内瓦设有总部秘书处，同时在包括北京在内的世界各地有60多个代表处。国际联合会通过全球约16.6万个分支机构和近1400万志愿者组成的网络开展工作。它的目标是不分国籍、种族、宗教信仰、阶级或政治观点，帮助有需要的人。国际联合会侧重于在四个核心领域的工作：促进人道主义价值观、灾害响应、备灾、健康卫生和社区关怀。

在应对新冠肺炎疫情期间，国际联合会与所有国家红会协调，以支持它们的预防和响应活动，并向从事检疫、筛查、院前、家庭和医院护理的国家红会提供技术指导和支持。病毒对每个人的影响都是平等的，但移民和流离失所者、无家可归者和灾害易发地区的居民属于最可能受到感染、最难以获得卫生保健和最受收入损失影响的人群，他们不能被忽略。必须加强对一线基层红十字和红新月志愿者的支持。

尽管存在边境关闭、封锁和检疫措施等行动限制，但凭借医疗和人道主义行动方面的专业知识、192个国家红十字会或红新月会在各自国家的当地基层网络以及响应能力，能够迅速动员起来。红十字会与红新月会国际联合会的团队正在夜以继日地工作，提供必要的人道主义援助和人力资源，帮助最易受损的群体，以确保没有任何人掉队。

（来源：光明日报 张翼翻译）