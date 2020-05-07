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准妈妈忽视产检 新生儿多出一个“头”

2020年05月07日10:49 来源：海南日报

出生不到11小时的婴儿，脑袋上竟然“顶”着一个和脑袋差不多相同大小的软质鼓包……4月26日晚上9时，海南省妇儿中心(复旦儿科海南分院、省儿童医院)党委书记、儿童神经外科学术带头人顾硕带领团队为脑膜膨出患儿小毛成功实施了脑膜脑膨出切除术。这也是海南首例出生一天内新生儿脑膜脑膨出切除术。

据介绍，脑膜脑膨出一般认为与胚胎期神经管发育不良、中胚叶发育停止有关，可能受孕初数周内孕妇的外伤、感染、新陈代谢障碍等因素影响。

“这样的孩子一般在产前就可以筛查出来。一旦筛查出来，就应该找专科医生进行产前咨询，全程监控孕期和产程。一旦出生，就应该立即实施手术，越快越好。”顾硕表示，在询问中他了解到，小毛的妈妈在孕期只做过两次产检，并没有按时进行。作为海南省出生缺陷综合防治中心主任，顾硕呼吁，育龄夫妇一定要注重婚检，孕妇要按时做产检。

据介绍，产检中有个很重要的检查项目，就是排畸。胎儿如果出现严重畸形，通过检查后发现，可以及时干预，避免重度缺陷患儿出生。需要注意的是，即使身体健康的准妈妈，也可能出现妊娠期并发症，一旦发现胎儿畸形，如果发现较早且正确干预的话，并不会对准妈妈及胎儿造成太大威胁。反之，就会有生命危险。

“如果做好三级预防措施，大部分的出生缺陷是可以得到有效防治的，这其中，婚检、孕前检查及产检尤为重要。”顾硕称，很多如先心病、脊柱裂、脑膜膨出、胃肠消化道畸形等出生缺陷的孩子可以在新生儿期得到有效救治。

最后，顾硕建议，孕龄妇女最好做到有计划怀孕，怀孕前3个月开始服用叶酸，确保叶酸及时的补充，平时多吃富含叶酸的食物。一些孕妇叶酸吸收不好的情况，就需要检查叶酸摄入基因。(记者 马珂)

(责编：李轶群、许晓华)


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