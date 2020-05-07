北京小区垃圾桶脏破将逐一整改

昨天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市城管委副主任张岩介绍，小区垃圾桶站设置不规范，脏、破、无盖儿，厨余垃圾分类不够纯净等问题，将逐一落实整改。今年，本市争取将年度垃圾增速控制在4%以内。

目前，本市现有生活垃圾处理设施共44座。其中焚烧设施11座，每日处理能力达到16650吨，实际处理14300吨；生化设施23座，每日处理能力达8130吨，实际处理2400吨。目前在建的3个焚烧设施，将于2022年建成，每日可增加处理能力7600吨。实施垃圾分类后，用来焚烧的其他垃圾将会减少，垃圾焚烧紧平衡状态可缓解。

垃圾分类，“五一”已开始实行。张岩表示，近期检查发现，有的小区桶站设置还不够规范，标准不高，垃圾桶比较脏，存有破损且基本无桶盖；有的小区桶站值守力量不足，厨余垃圾分类不够纯净；有的小区内缺少再生资源回收点和大件垃圾暂存点，再生资源回收企业还未进入，存在翻桶、捡拾可回收物，在小区内乱堆乱放等现象；一些社区、物业动员力度不足，楼门长、志愿者等还未参与进来。对于这些问题，将逐一落实整改。市民通过12345市民热线、媒体、新媒体微博等反映的问题，都一并纳入问题整改清单。

张岩表示，年底前，全市开展生活垃圾分类示范片区创建的街道乡镇要达到90%以上；通过细化减量措施，争取将年度垃圾增速控制在4%以内。

热点回应

1、垃圾分类，家里是不是也要摆4个垃圾桶（厨余垃圾，其他垃圾，有害垃圾，可回收垃圾）？

市城管委副主任张岩：建议居民在家中设置“两桶一袋”来分类收集垃圾。“两桶”即“厨余垃圾桶”和“其他垃圾桶”；“一袋”指的是可回收物收集袋。有害垃圾由于产量较少，也不宜在家长时间存放，因此不必单独设置垃圾桶或垃圾袋，可以随时投放到社区指定垃圾桶中。

厨余垃圾在投放前，要沥干水分，避免遗撒；对那些辨识不清、让人纠结的垃圾，可以投到其他垃圾桶。

2.垃圾分类了，为什么不是每栋楼都有4个垃圾桶？

市城管委副主任张岩：按照《北京市生活垃圾管理条例》规定，住宅小区中，公共区域要成组设置厨余垃圾、其他垃圾两类收集容器，至少设置一处可回收物和有害垃圾的投放点。

一般来说，小区居民厨余垃圾和其他垃圾产生的量比较多，小区可以多放置相关收集容器；有害垃圾产生量比较少，可以少放置。

对于小区垃圾桶站设置不规范的情况，相关部门将加大督导力度，督促垃圾分类管理人把设施设备设置好，做好垃圾分类。（记者 牛伟坤）