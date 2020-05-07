北京餐饮消费逐步恢复 节日期间营业额达同期水平五成

北京市餐饮企业推陈出新、加大优惠力度，餐饮消费在“五一”假期逐步恢复。北京市商务局副局长刘梅英在5日举行的发布会上表示，节日期间，北京餐饮行业营业额已恢复至同期水平的50.9%，同比降幅较一级响应下收窄13.7个百分点，复苏迹象初显。

刘梅英表示，放心环境助力餐饮回暖。餐饮企业落实“不扎堆、少聚集”要求，采取线上线下结合、分时段就餐、多业态联合等方式，助行业回暖，节日期间营业额已恢复至同期水平的50.9%，同比降幅较一级响应下收窄13.7个百分点，复苏迹象初显。

北京餐饮企业防控不松懈。她介绍，“放心餐厅”创建工作得到广大餐饮企业积极响应，已有1400余家餐厅申报，其中已审核通过并于5月2日首批公示201家，5月4日正式发布并挂牌。

她介绍， 北京餐饮企业巧打跨界组合拳。华天饮食集团联合超市发，探索“零售+餐饮”模式，开展异业合作，提供优质便捷餐厨商品；海底捞、西贝莜面村、小南国等餐饮企业半成品上线电商平台。

此外， 北京餐饮企业堂食外卖互补助恢复。刘梅英表示，餐饮企业采取外摆、恢复深夜食堂等方式，满足疫情期间顾客就餐需求；眉州东坡、福兰德、紫光园等推广小程序，实现线上自助下单，线下无接触配送。(杜燕))