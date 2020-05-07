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个性化、高颜值、讲搭配

疫情之下，小小口罩也摩登

2020年05月07日08:55 来源：中国妇女报

2020年一场突如其来的新冠肺炎疫情，让中国和全世界都不得不戴上了口罩。而在擅于捕捉新鲜事物的时尚界，继“背影杀”“侧影杀”之后，“口罩杀”又跃入眼帘。不难发现，每个人都戴上口罩后，眼睛即成为我们的审美焦点；也突然发现，很多人的眼睛其实很美，很会说话。

如今，出门不戴口罩，感觉就像在裸奔。我们从最开始的“不愿戴”到如今的“离不开”，口罩的品种、类型也越来越多。随着天气变热，我们发现戴口罩还可以防晒、防风、防柳絮、防花粉……而越来越多的爱美女性，也开始在口罩这个疫情之下的流行单品上挖掘它的时尚魅力。

“口罩社交”：戴口罩渐成绿色健康文明话题

徐女士说：“现在觉得戴口罩有一种特别的安全感。以前我喜欢戴魔术巾，有个性风采，但是天热了脖子受不了，如今戴上个性口罩刚刚好。希望口罩可以跟围巾、帽子、手套一样，成为生活中的常规配饰！”

网友M说：“我们平时都会遇到有口臭的人，或是吃了榴莲、韭菜、大蒜之后跟人说话，尤其是咳嗽、感冒的人，如果戴上口罩，就解决了难言之隐，这也是对他人的基本尊重。”

随着复工复产的全面推进，“口罩社交”也成为热点话题。有人说2020年社交的“潜规则”就是——“摘下口罩，请不要和我说话。”

据说最早为了卫生而使用“口罩”的国家就是中国。当年马可·波罗来中国时在宫廷中看到了一种用绢布做成的“口罩”，他把这段见闻记录在了《马可·波罗游记》中。在元朝宫殿里，献食的人皆用绢布蒙住口鼻，避免其气息碰触饮食之物。从这个角度看，元朝侍者遮盖口鼻的绢布，的确跟现在的口罩有点相似。而口罩正儿八经地应用于医护领域，还是要到19世纪末德国病理学家莱德奇发现空气传播病菌会使伤口感染，自此人们才意识到口罩对于预防传染病的重要性。由此可见，从古至今，口罩都是人类呼吸防线上的重要一环。

“口罩时尚”：犹抱琵琶半遮面的审美表达

今年春节我们一家三口在缅甸旅游，那几天大家一直都在抢购当地的口罩。记得那天在乌本桥看日落，桥边就站着不少缅甸姑娘，拿着各式各样的口罩在兜售。我儿子买了两包蓝色迷彩图案的口罩，回国后竟引来不少艳羡目光。甚至有路人上前打听这口罩在哪儿买的……那一刻，我感觉自己赶了个口罩时髦。

其实在日本，“口罩时尚”早已有之，日本人也被称为“口罩民族”，多数日本人出行都有戴口罩的习惯。日本女孩戴着口罩，只需化个眼妆就能出门，连口红都省了。而口罩在时尚界也不乏芳踪。2020年初Marine Serre与纹身师Miki Kim合作推出的中国新年大片里，口罩元素就占据了很重要位置，由此来表达对环境与环保的关注。

前不久结束的2020秋冬时装周上，模特们也向世人演示了什么叫做“口罩时髦两不误”，通过对口罩概念的演化，来完成“犹抱琵琶半遮面”的审美和情绪表达。

多姿多彩的口罩流行，也让国内外网友们纷纷晒出更多有个性、高颜值的口罩。比如用宜家袋子制作的“宜家口罩”，CHANEL包装做的个性口罩，只能说这届青年的动手能力都太过出色了。心灵手巧、想象丰富的你，也可以自己DIY一下，说不定就有出人意料的时尚效果！

口罩搭配：同色系重眼妆配发饰

走在大街小巷，你可以观察到：白色口罩太突兀，医用蓝色口罩有点像病号，大多数人年轻人都会选择黑色口罩作为“口罩时尚”的最稳妥单品。既然2020年的时髦注定和口罩分不开，在防疫同时还要兼顾时尚，那么口罩这件新晋单品怎么戴能更出彩呢？

统一色系。首先可以遵循同色系原则，让口罩和服装色系统一，以达到整体和谐。如果口罩颜色浅，那么衣服的颜色也要跟着浅一些；口罩颜色深，那么整体搭配也应向深色系靠拢。这样就不会觉得口罩特别抢眼了。

头发最好扎起来。口罩已经遮住了大半张脸，如果还是披头散发的话，看起来会不精神。而且头发露出面积越大，沾到病毒细菌的概率也高，所以不如老老实实把头发束起来。这样还特别适合头顶比较扁平、刘海或侧边发总是滑下来遮脸的美眉。如今，市场上已有了口罩与发卡、发带的配套产品，不妨利用大号的蝴蝶结发卡、宽发带、宽头绳等发饰进行点缀，增加头部吸睛点，这样口罩也不会显得特别突兀。

眼妆要精致。口罩可帮我们隐藏脸型的缺陷，接下来就请让眼睛大放光彩吧。如果不是特殊职业需要带护目镜，建议好好画个精致的眼妆。但要注意，眼妆不能太浓，因为没有腮红、口红的支撑，浓重的眼影、眼线会显得妆面很脏。眼线可使用自然的棕色，下手一定要轻，一点点提亮就好，这样看起来才会更清爽自然。

搭配酷帅的帽子与墨镜。口罩与帽子相搭也有时尚美，在挑选帽子色彩时，也要考虑到口罩的颜色，最好色彩相近。此外，口罩与墨镜相搭也很酷，太阳镜不仅可遮挡紫外线，还可起到护目镜的作用。但要注意，戴口罩不适合戴大框架眼镜。

专家表示，在新冠病毒疫苗问世之前，人们也许还要继续坚持佩戴口罩很久。疫情之下，既来之则安之，就让我们把口罩也戴出美美的时尚范儿和酷酷的个性风采吧。（胡杨）

(责编：许心怡、崔元苑)


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