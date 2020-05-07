儿童不必戴N95  买口罩不能只图漂亮

随着全国各地陆续公布开学时间，口罩和“儿童口罩”成了家长们集中采购的抢手货，该怎么选呢？

不要盲目给孩子戴N95口罩。《民用卫生口罩》团体标准的起草人之一、东华大学纺织学院教授靳向煜介绍说，戴口罩就好比是给自己的呼吸系统设置了一道“过滤屏障”，这道屏障既要阻隔颗粒物、飞沫等，又要保证呼吸顺畅。儿童肺部力量相对较弱，长时间佩戴的儿童口罩首先就是要求“通气舒适”。

在口罩团体标准中，明确规定了成人口罩的通气阻力必须小于等于49帕，儿童用口罩通气阻力必须小于等于30帕。靳向煜特别提醒，家长不要盲目热衷于选择N95口罩及医用外科口罩，“这类口罩的通气阻力都在300帕左右，虽然防护性能高，却不利于透气，对于儿童日常防护并非最佳选择。”

据了解，团体标准中成人口罩和儿童口罩的防护标准同样严苛。标准规定儿童口罩对粉尘、飞沫、气溶胶等颗粒物的过滤效率不低于90%，细菌过滤效率不低于95%，能够满足孩子佩戴口罩后对细菌防护的需求。同时，考虑到儿童活泼好动自主处理能力差，还规定了儿童用口罩的阻燃性能，指标参考YY0469-2011《医用外科口罩》，设定口罩离开火焰后燃烧时间不大于5秒。

此外，按照新标准，儿童口罩宜采用耳挂式口罩带，口罩带不应有自由端，不应有可拆卸小部件等，不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。儿童用口罩原材料不应使用再生料。靳向煜说，在如此严苛的安全标准之下，只要购买合格合规的儿童口罩，安全性和舒适性可以兼得。

卡通花色口罩能买吗？口罩团体标准中规定口罩与皮肤直接接触织物不得染色，但此条要求不适用口罩外层，口罩外层是否染色及是否有各种图案由企业自行设计，标准不做要求。

“漂亮的口罩要慎买！”靳向煜说，儿童口罩染色用的颜料最好能达到“食品级标准”，反之用化工原料染色的口罩长时间佩戴反而会造成负面影响。

而关于大小尺寸的问题，口罩团体标准对儿童口罩规格也有大号（L）、中号（M）、小号（S）之分。靳向煜提示，儿童口罩不适用于36个月及以下的婴幼儿。他建议，小号一般适用于（3~6）周岁儿童，儿童佩戴口罩会影响呼吸，所以年龄小的儿童佩戴口罩要慎重，家长一定要注意观察随时调整。中号适用于（6~9）周岁儿童，大号一般建议10周岁以上儿童佩戴。由于儿童生长发育存在个体化区别，按年龄段选择口罩仅作为参考，家长应给孩子试戴后选择符合其脸型大小的口罩才是最佳方案。

学生在学校戴口罩多久换一个？靳向煜说，每个人的呼吸量、讲话次数及运动量都不一样，一般情况下使用一次性口罩一天一换就足够了，“要选择合适尺码的口罩，保证口罩密闭性，戴口罩时要用双手紧压鼻梁两侧的金属条，使口罩上端紧贴鼻梁，向下拉伸口罩，不留褶皱。”

而近日浙江温州、河南周口和湖南长沙相继有初三学生返校后，在体育课上戴口罩跑步时发生猝死。苏北人民医院重症医学科主任郑瑞强表示，“运动时人体耗氧增加，需要吸入非常多的氧气，戴口罩后氧气吸入不及时，会造成严重缺氧，不仅会对肺部造成损伤，还会对全身造成损伤。”上海交通大学医学院附属新华医院心血管内科副主任医师许之民建议，复学后学生学习、上课等，不需要戴N95口罩，普通外科口罩或一次性口罩即可。（李文）