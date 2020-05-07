2020，口罩戴出健康时尚范儿

2020年一场新冠肺炎疫情，让口罩成为我们日常生活里的刚需。如今，放眼街头巷尾、国内国外，小小的口罩不但承担起防病毒的屏障，也让“口罩社交”“口罩时尚”成为热点，平素毫不起眼的口罩更是成为2020年当之无愧的最IN流行单品。

有人说，从“不愿戴”到“离不开”，戴着戴着就发现口罩原来四季咸宜——春天防柳絮、夏天防晒、秋天抗风、冬天保暖，而具有个性化创意和时尚设计元素的口罩更是备受爱美女性的欢迎，她们可以从周一到周日每天戴口罩都不重样。

其实口罩在时尚界不乏芳踪，在演绎环保主题时，口罩元素就占据了很重要位置。如今为了打破防疫生活的单调，完成“犹抱琵琶半遮面”的审美需求和情绪表达，设计师们“自制大牌口罩”也纷纷上线，市场上与口罩相搭配的发饰、领带等配套产品也正越来越受欢迎。

专家预测，随着抗疫的持久战，口罩将会成为日常生活中的必备品，就像我们平时出门戴帽子、墨镜一样自然。既然口罩已然成为今年最时髦最流行的时尚主打，就让我们把口罩也戴出健康气息、时尚范儿和个性风采吧。