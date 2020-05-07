想要垃圾分类得心应手 这些必不可少

小龙虾的头，是干垃圾还是湿垃圾？这句曾经把上海朋友逼“疯”的灵魂考问，马上就要砸到北京人民的头上了。不过，垃圾分类虽听着头大，但只要找准窍门，其实并没那么麻烦。

垃圾处理器：粉碎后更省心

在厨房安装一台合适的垃圾处理器，马上就能从垃圾分类的烧脑折磨中轻松解脱。一般来讲，选购垃圾处理器时，要研磨精度高、便捷性高、安全性高、产品品质高，噪音影响低、震动幅度低、运行能耗低。

大部分垃圾处理器安装起来都相当便捷。由于整体机身比较小巧，只需根据自家的水盆做好厨下设计，轻松拧转即可。重要的是，购买垃圾处理器前，要关注自己小区的排水系统，比如房龄较长的老小区铺设的管道比较细，可以了解下水道环境后再做选择。

消费者在购买垃圾处理器时要依据家庭就餐人数来确定研磨腔的空间大小和功率大小。腔体容量980ML的垃圾处理器可满足2-4口之家的处理需要，腔体容量1500ML可以满足4-6口三代人的处理需要。

专业人士建议，挑选垃圾处理器也无需过度关注容量这一指标，功率、噪音、颗粒度等也都是在选购时应该注意的。受多省市垃圾分类政策影响，从一线城市到下沉新兴市场，越来越多的消费者开始尝试垃圾处理器这种新型厨房洁净设备。京东数据表明，4月22日-24日，垃圾处理器销售前三位分别是广东、北京和山东；垃圾处理器购买人群主要集中在26-45岁之间 ，其中小镇青年占比达18%。

分类垃圾桶：区别对待不同垃圾

如果还来不及自主垃圾分类，分类垃圾桶、分类垃圾袋、分类垃圾标签就是实用又实惠的选择。电商平台上已经早早卖起了两层、三层的一体式垃圾桶，每层又设有隔层。一家也就不用为了将垃圾分类购买4个垃圾桶，分类垃圾桶可以分别装下厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾四大类。

这种分类垃圾桶的双桶设计、三桶设计乃至多桶设计，能做到分类与收纳共存，更为方便和简洁，通常情况下可满足日常垃圾分类需求。以上下双层的双分类垃圾桶为例，上层通常是双桶垃圾桶，中间设有抽屉隔层，下层为独立垃圾桶。此外，分类垃圾桶的体积会大于平时所用的单桶垃圾桶，因此不少商家特意设计了提手和防护扣，还配备了可刹车的方向轮。消费者可以将其移动到任何位置，轻松省事还不费力气。目前，市场上分类垃圾桶的容量多分为38L、42L、45L、48L，有些可以做到与厨房的灶台同等高度，免去弯腰扔垃圾。

分类垃圾袋在色彩上做得足够醒目，例如绿色为厨余垃圾、蓝色为可回收物、红色为有害垃圾、灰色为其他垃圾，避免了人们在家中将垃圾打包完毕，到了倾倒点却无法区分的尴尬。

垃圾分类玩具：

习惯要从娃娃抓起

想要顺利将垃圾准确分类，还真要“垃圾分类从娃娃抓起”。如今，“这是什么垃圾”不仅仅是属于大人们的疑惑，也是小朋友们交流中的重要组成部分。市面上逐渐流行起“小卡智能垃圾分类套装”，包括垃圾智能识别系统、积木垃圾监测站、仿真垃圾桶、100种垃圾分类卡片。

这些垃圾分类套装的玩具包含了高仿真分类垃圾桶，还有近百种垃圾卡片，涵盖了日常生活的种种情境，家长可以用游戏的方式教会小朋友垃圾分类，养成好习惯。在短视频平台，垃圾分类的游戏道具也成了座上宾。这类玩具以卡牌形式为主，玩家需要将不同垃圾牌面的卡牌放到分类的4个垃圾桶中。

小孩子们可以通过玩具初步了解垃圾分类，大人们则可以借助各种App、小程序识别。在各家App上输入垃圾分类，可以跳出数十款帮助用户区分垃圾类别的App，可识别文字、语音、拍照、图片等，满足不同的情景需求。小程序更是有众多垃圾分类指南，用户可确定所在城市，切换成所在城市的垃圾分类标准。以一款垃圾分类标准为例，在输入“萝卜”后，胡萝卜、胡萝卜皮、胡萝卜干、萝卜糕等均区分为厨余垃圾。(记者 赵述评)