“想法子为塞尔维亚抗疫出力”

“这3个多月，我的心一直都是悬着的。之前是天天牵挂中国的疫情形势，现在是想法子为塞尔维亚抗疫出力。”电话那头，塞尔维亚中国中医诊疗中心主任薄秀花语速又急又快，一如她的行事风格，利落爽直。

这两天，薄秀花正赶着推进一项翻译工作。4月中旬，她在塞尔维亚主持了一场有关中医药预防新冠肺炎知识的远程科普讲座。在她的悉心筹备下，北京中医药大学附属第三医院院长王成祥、北京中医药大学东直门医院急诊科副教授梁腾霄等专家受邀在线“开讲”，不仅介绍了有效的个人防护措施，还从中医角度讲解了膳食平衡及保持良好心态的重要性。

这场直播由北京远程健康服务平台、北京中医药学会、塞尔维亚中国中医诊疗中心共同主办。“直播吸引了10万多人观看，观众的留言跟雪片似的，都说讲座犹如雪中送炭，让他们受益匪浅。”看着刷屏的点赞留言，薄秀花在欣慰之余又想出一个新点子：“讲座受众主要是在塞华侨华人、中资机构员工及留学生等群体。要是能把讲座上的专家发言及答疑实录翻译成塞尔维亚文，通过塞尔维亚国家电视台向更多当地民众做科普，岂不更好！”

想到就干！薄秀花又忙活起来。

其实，在塞尔维亚出现新冠肺炎疫情之后，薄秀花便一直没有停歇。“我能为当地政府及民众抗击疫情提供什么帮助？”这个问题几乎天天萦绕在她脑海之中。

薄秀花想到了自己的老本行——中医。将近20年前，她因担任贝尔格莱德红星足球队中医队医而与塞尔维亚结缘，之后长期致力于在海外弘扬中医药文化。此次疫情期间，中医药成为抗疫“中国方案”的一大亮点，这令薄秀花格外振奋。她决定施展所长，借助在中国的人脉资源，成立一支援助塞尔维亚抗击疫情的中医远程会诊专家团，把中国的中医药抗疫经验介绍给塞尔维亚医生。

薄秀花立即与北京中医药管理局、北京中医药大学肺病专业委员会交流了这个想法，大家一拍即合。“目前专家团中已有20余位中国中医药专家，其中包括多位支援湖北医疗队队员。奋战在一线的塞尔维亚呼吸科专家也陆续加入进来。”薄秀花说。自3月初专家团成立以来，几乎每天，在她创建的微信工作群中，中国中医药专家与塞尔维亚医生们都会进行“隔空”对话，围绕如何运用中医药抗击疫情，分享临床治疗经验。每当看到塞尔维亚医生提出的问题得到解答，作为牵线搭桥者，薄秀花心里总是充满了成就感，觉得再忙再累都值。