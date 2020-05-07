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从人进湖退到湖进人退

生态廊道 护卫洱海

本报记者  徐元锋

2020年05月07日08:33 来源：人民网－人民日报

洱海扬波，绿柳拂风，沿着云南省大理市大理镇龙龛段生态廊道骑行，一边是青瓦白墙的民居，一边是波光粼粼的洱海。

洱海是大理人民的“母亲湖”，环洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程（以下简称“洱海生态廊道”）3月1日全面复工，预计投资90多亿元，环洱海全长129公里，预计今年全部完工。

洱海生态廊道主要包括五大工程：790多公顷的生态修复和湿地建设；129公里生态廊道和若干环境监测站点；涉及23个村1806户居民的生态搬迁；30公里污水管网完善；5个带有湿地修复功能的科研实验基地。

在生态廊道村庄段，湖进人退、拆房子给洱海腾地方。而在生态廊道郊野段，将清退近240公顷的农用地，用于修复生态。洱滨村1.2公里的示范段，草木葱茏、野趣横生，但原址两年前还是紧挨着洱海的村落民房。在下末村更明显，一条7米宽的生态廊道像是冲破村庄的物理隔离带：一边是碧波荡漾的洱海，一边是自然古朴的白族村落。洱海生态廊道工程部副部长熊英力说：“以前房子盖到水边，没有物理隔离，村庄对洱海污染不可避免，这条廊道是人湖界限，也是给洱海‘透透气’。”

在湾桥镇古生村，村民李德昌家门口，生态廊道施工已基本完成。记者看到，拆房子腾出来的地方，成了大青树、滇朴、芦苇、菖蒲、狗牙根组成的“雨水花园”，花园里浅表溪流设计，会像“大海绵”吸收村庄流来的雨水。

大理市政府党组成员李文标说，生态廊道建设刚开始时压力很大，一是认识不统一，有人质疑花这么多钱值不值；二是担心涉及1806户的生态搬迁完不成。不过，如今各项工作进展顺利。

群众为什么支持？银桥镇阳波村的李千月家拆了300多平方米房子，他道出了实情：干部不分白天晚上苦口婆心做工作，政策补偿也到位。据悉，1806户搬迁农户即将搬入特色小镇。

历经长期治理探索，从人进湖退到湖进人退，洱海的天平倾向保护。生态廊道建设推动了洱海的生态治理，也倒逼当地发展模式转变。洱海生态廊道建成后，能有效削减入湖污染负荷，改善洱海水质，对提高洱海生物多样性和洱海水生态系统的稳定性，促进区域可持续发展都有好处。

李德昌家的邻居何利成，2013年开了“聆海佳园”客栈，因生态廊道建设，客栈拆除近200平方米，客房少了两间。他说：“洱海干净，开客栈才能心思安定，阵痛过后，好日子要来了。”

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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