连日来，中国社会科学院及其所属研究机构与国外高端学术智库机构以互致慰问函电、联合发布疫情评估报告、赠送防疫口罩等方式，在抗击疫情中传递相互支持的正能量，为国际抗疫合作注入信心和力量。多国专家学者积极评价中国抗疫成效，高度肯定中国在促进抗疫国际合作中所展现的负责任大国担当，并表达与中方深化人文学术交流的真诚意愿。

俄罗斯国际事务委员会主席、前外长伊万诺夫表示：“中国在短时间内有效控制住疫情，所取得的成绩有目共睹。许多国家正在借鉴中国抗击疫情的经验。”

韩国研究财团理事长卢贞惠表示：“我对中国采取严格有效防控措施成功遏制疫情蔓延表示敬意，相信韩中两国人民终将战胜疫情。”

中国—中东欧国家智库交流与合作网络组织中外专家学者开展疫情防控政策研究工作，从3月15日起，至今已发布《中东欧国家疫情报告与评估》30余部。克罗地亚前总统梅西奇在《中东欧国家疫情报告与评估》中撰文称：“中国的抗疫经验无疑对全世界抗击疫情发挥了重要作用。我们十分感谢中国为克罗地亚提供的援助，并且赞同习近平主席为全球抗疫所提出的中国倡议。团结合作是应对共同挑战的最好方法。”

黑山下戈里察大学校长韦塞林·武科蒂奇表示，中国疫情防控取得重大战略成果，为其他国家应对疫情积累了经验，也为各国战胜疫情注入了希望和信心。“我们需要统筹做好疫情防控工作，借鉴中国经验，努力稳定人民生活水平和社会发展进程。”

白俄罗斯科学院院长古萨科夫表示：“中国抗击疫情的成功经验对全世界具有借鉴意义。今天，中国正在帮助白俄罗斯抗击疫情，以实际行动践行人类命运共同体理念。”

美国印第安纳大学校长迈克尔·麦克罗比表示：“人类面临的最严重挑战是没有国界的，需要各国研究人员通力合作，需要各国持续投入。”

阿尔巴尼亚前总统雷杰普·迈达尼表示：“在构建人类命运共同体理念中，我们可以找到疫情的应对之策。国际社会理应更加团结，共同战胜疫情。”

塞尔维亚贝尔格莱德辛吉度努姆大学教授米尔科·姆基奇表示：“中国始终及时向国际社会通报抗疫进展，毫无保留分享相关信息，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助，获得国际社会广泛好评。中国提出的构建人类命运共同体理念，在国际社会共同应对疫情的过程中得到越来越多的认可。构建人类命运共同体理念在推动世界多国协调经济、社会、疫情防控政策方面，可以发挥更重要作用。”

此外，由中国社会科学院图书馆承办的国家哲学社会科学文献中心在抗击疫情期间持续提供线上文献信息服务。联合国总部图书馆、北美东亚图书馆协会、北美中国研究图书馆员学会近日发函表示，国家哲学社会科学文献中心提供的线上文献资源为北美师生开展网课教学提供了便利，推动了海外中国研究的发展，相信这将对促进美中人文交流发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 17 版）