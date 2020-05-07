世界卫生组织出台办赛指南

本报北京5月6日电 （记者刘硕阳）北京时间6日，国际奥委会在官网宣布，包括其在内的多个体育组织协助世界卫生组织起草了一份面向体育赛事组织者的大规模群体聚集性体育赛事的办赛指南。

这份办赛指南最初发表于4月14日，是世界卫生组织现有的针对新冠肺炎疫情期间的大规模群体性活动指南的重要补充，旨在为体育赛事的组织者和东道主提供建议。起草过程中，世界卫生组织与国际奥委会等体育组织展开了充分的讨论和协商。

办赛指南的第一部分包括举办赛事需考虑的一系列重要方面，包括赛事项目的风险、赛事规模、比赛地点、场馆设施、参与者的人口统计因素及风险沟通等多个方面。每一项需要重点考虑的方面后都附有评价、风险因素和缓解措施。

例如，对于“室内或室外比赛地点”这一方面，评价为“室外赛事较室内赛事具备更好的通风换气条件”，以及“在赛马、高尔夫等没有指定坐席的室外赛事中确保人与人之间维持社交距离相对更容易”。

指南第二部分则针对赛事组织者和赛事参与者两个群体在赛前和赛中两个时间段提供了具体建议。对组织者来说，在赛前和赛中均需确保在竞赛场馆及住宿地点都配备有足够的洗手液、消毒液等。参与者的责任则包括运动队及比赛工作人员在递毛巾时需要全程戴手套等细节。指南为组织者和参与者均提出了10多条建议。

国际奥委会将该指南发放给各国际体育组织，并要求其根据情况的发展提供反馈和建议。国际奥委会表示，在推迟东京奥运会的决策中，世界卫生组织提供的实时信息起到了至关重要的作用，世界卫生组织也将继续向国际奥委会和东京奥组委提供建议，确保推迟后的东京奥运会能够在安全的环境中进行。

国际奥委会介绍，自上世纪80年代开始，国际奥委会和世界卫生组织就成为合作伙伴，共同进行推动健康的生活方式、推广全球的草根体育运动等工作。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 15 版）