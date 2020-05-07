人人都行动 家园更美好

“大家都不乱丢烟头，我就能早一点下岗了！”4月27日，在浙江宁波“随手做志愿，爱心绘甬‘橙’”主题活动中，73岁的“烟头奶奶”高云香说。第二天，宁波掀起了一场“烟头不落地”行动，很多市民自发加入，捡拾烟头……

“烟头奶奶”志愿者是宁波街头一道风景线。她们平均年龄54岁，每周志愿服务4小时，3年来累计捡拾烟头4万多个，并劝导市民少抽烟，用行动传递着文明的力量。

近年来，全国一批地级以上文明城市广泛动员群众，深入开展爱国卫生运动，大力整治城市环境卫生、倡导文明健康、绿色环保的生活方式。

大力整治城市环境，打造宜居家园

最近，福建厦门市民惊喜地发现，国家重点保护动物黑脸琵鹭又“光临”厦门了！作为全球最濒危鸟类之一，黑脸琵鹭素有“鸟类中的大熊猫”之称，这也是它们近年来第三次“造访”厦门。同一时间，小嶝岛海洋监测站的工作人员连续6天在海域内发现中华白海豚……厦门市民纷纷感慨，城市卫生环境不断改善、颜值提升。

全国多个地级以上文明城市多措并举整治城市环境卫生，为市民提供宜居的生活环境。

洁白的瓷砖、良好的通风、冲水式便器……4月底，内蒙古包头市青山区兴胜镇西边墙村的水冲公厕投入使用，取代了过去的旱厕。村民阎爱萍高兴地说：“再也不用为熏天臭气和乱飞的苍蝇烦恼了。”在包头市昆都仑区，户籍人口1359人的新光五村辖区内，28名环卫工人承担了居民区的垃圾清扫工作。近年来，包头组织开展的“城乡环境卫生整洁行动”已形成常态化模式，目前全市在248个村组织实施了城乡环卫一体化作业，整治达标率达到95%以上。

“对城市进行立体式‘洗脸’‘洗澡’，给市民带来全新的生活体验。”吉林长春市委宣传部副部长、市文明办主任姚丽介绍，在为期两个月的春季市容环境综合整治行动中，长春共出动环卫工人42万余人次，清扫清洗道路、桥梁、广场6.4万处，生活区环境定时消毒消杀2万多处，拆除违法建筑物、构筑物1.2万平方米。

其他城市也不甘落后：山东济南在春季爱国卫生运动中清理垃圾死角2.6万处，清除垃圾25.18万立方米，投放各类消毒杀菌药品4235吨；广东深圳对标国内外一流城市，集中力量破解脏乱差问题，全市1800多个城中村已完成综合治理1200个，村容村貌焕然一新；四川成都全市生活垃圾收运覆盖率达99%以上，垃圾无害化处理率达100%，河道劣V类水质已全部消除，实行“厕所革命”后，每个村都有了1座以上公厕。

倡导健康生活方式，形成良好风尚

“建议您使用公筷公勺，也欢迎扫码对本店推行公筷情况进行点评，我们将提供7.8折堂食折扣并赠送一道新品菜肴。”前不久，浙江杭州江干区市民李先生和朋友到一家老牌杭帮菜餐厅用餐，听罢服务员的建议，他欣然换用公筷，“这样的推广方式贴心到位，体验真棒！”

百姓餐桌无小事，一筷一勺见文明。连日来，和杭州江干区一样，全国各地纷纷倡导“公筷行动”等文明健康生活方式，得到市民积极响应和广泛参与。

“文明第一课”是深圳自2017年开始的一项针对新市民的培训工作，目前培训覆盖已达百万人。深圳还深入开展“垃圾不落地，深圳更美丽”等主题活动和文明餐桌行动，推广使用公筷公勺，宣传“餐后打包不浪费”“购物使用环保袋”等20种公共文明行为。

养成文明健康生活方式，既靠自觉、靠引导，也靠刚性约束。长春从百姓最反感的行为入手，总结提炼出长春市文明行为提示单，制订了《长春市文明行为促进条例》。2013年，《深圳经济特区文明行为促进条例》颁布实施。今年，新修订的《深圳经济特区文明行为条例》对违反规定的不文明行为，进一步强化刚性约束，建立了分层次、等级进行处罚的规则。

共享单车随手扶，引导市民将生活和工作区域乱停放的共享单车移放到画线区域；不文明行为随手劝，引导居民在公共场所劝阻吸烟、插队、闯红灯、攀折花木等不文明行为……宁波为推动文明好习惯养成工程落实落细，充分发挥志愿服务的引领带动作用，聚焦市民日常生活细节，抓住文明“关键小节”。像“烟头奶奶”志愿队一样，“都市单车守护”志愿队随时在街边有序摆放共享单车。

深入开展志愿服务，引领全民参与

早上8点半，湖南长沙市雨花区井湾子街道井巷社区的垃圾收集点前，人们有序地排队投放垃圾。“塑料瓶放这边，厨房食物是湿垃圾，口罩有专门的收集桶，不要放错了……”60多岁的志愿者邹新利穿着亮绿色的马甲在一旁提醒。

“卫生环境靠大家，自己社区自己管。”邹新利说，近年来井巷社区组织起一支由老党员和退休职工为主体的42人志愿者队伍，“红马甲”日常巡逻，捡拾路上垃圾，“绿马甲”定点值班，在垃圾收集点指导分类。3年来，不管刮风下雨，志愿服务活动没有中断过一天。近年来，长沙市各部门各社区在爱国卫生运动中注重引导党员群众争当学雷锋志愿者，通过志愿服务与示范引领，创造清洁环境和文明新风。

发动全民共同扮靓城市，离不开志愿者的示范引领作用。2018年起，厦门市民李丽英多了一个新身份：松柏公园的“市民园长”。“市民园长”从市民中竞聘产生，负责深度监督、协助管理公园事务，帮助维护提升公园环境。人口约400万人的厦门，已拥有70多万名像李丽英这样的志愿者，“有时间做志愿者，有困难找志愿者”在厦门蔚然成风。

谁是成都最有名的“孃孃”？成都人会自豪地说是“春熙孃孃”！在成都最繁华的步行街春熙路，活跃着一支平均年龄70岁的“春熙孃孃”文明创建志愿服务队。她们常年在春熙路片区开展社区文明微巡查，还热心地为外地游客指路导航。在孃孃们的带领下，越来越多群众以社区主人翁的姿态参与到文明创建活动中来，在改善大街小巷环境卫生情况的同时，也提高了市民的文明素养。

（本报记者顾春、钟自炜、吴勇、李家鼎、肖家鑫、吕绍刚、王明峰、窦瀚洋、申智林）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 01 版）