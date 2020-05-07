为解决因病返贫问题献计策

随着全国两会临近，全国人大代表、河北省武安市淑村镇白沙村党委书记侯二河更忙了。为了完善关于建立救助基金、防止因病返贫的建议，他不仅在周边村庄调研，还驱车90公里，来到当地村里征求意见。“因病返贫问题不解决，脱了贫的村民，心也仍是不踏实。”侯二河说。

侯二河所在的白沙村，早些年一贫如洗。1982年，全村只有一个白灰窑、一台石子粉碎机，集体年收入仅3万元，账上还有30多万元贷款。如今，白沙村发生了翻天覆地的变化。2019年，白沙村集体经济实现利润3.92亿元，同比增长12%，人均可支配收入达到10万元。

大部分村民的日子越来越好，但有的村民却因突如其来的变故成了贫困户。“最近就有两户是这种情况。一户是老两口双双患上食道癌；另一户是丈夫因癌症去世，自己查出白血病，唯一的儿子又遭车祸，花光了家中全部积蓄，生活陷入绝境。”侯二河说。

“因病返贫的情况，在富裕村尚且如此，在不富裕村可怎么办？”作为全国人大代表的侯二河调查发现，目前各地在帮扶因病致贫的家庭时，政策还不完善，最突出的是缺少资金支持。对此，侯二河建议，多方筹措建立专项返贫救助基金，制定相应的资金管理使用办法，确保帮扶精准到位。建立更加便捷的基金申报领取程序，力求当地办理“只跑一趟”，最大限度方便群众。

侯二河说，“防止因病返贫是脱贫攻坚难啃的硬骨头，也是‘真扶贫，扶真贫’的现实需要。作为全国人大代表，我将把关于防止因病返贫的建议带到今年的全国两会上来，让更多人关注脱贫攻坚中的难点问题，共同助力打赢脱贫攻坚战。”

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 18 版）