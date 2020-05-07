杨柳絮 5G信号传播新冠病毒？想多了

美国用最先进显微镜能看到空气中飘浮的全是病毒，杨柳絮、5G信号能传播新冠病毒，手抖就是帕金森……这都是没有的事儿。4月“科学”流言榜来啦，对近期流行的5大健康流言进行逐一“击破”。“每月‘科学’流言榜”由北京市科学技术协会、北京市网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。快来看看你有没有“中招儿”。

流言：美国用先进显微镜看到空气中全是病毒，尤其街区地面几乎被病毒全部包围

真相：首先，理论上讲，任何显微镜都无法直接看清“空气”中的东西，显微镜只能观看制作好的样品。显微镜按照显微原理可分为光学显微镜与电子显微镜，传统光学显微镜仅能观察到亚细胞结构的水平，也就是在亚微米的尺度上；现代光学显微镜分辨率已大大提高，但也不足以看到病毒。电子显微镜不仅能够看到病毒和病毒的内部结构，甚至能够看到蛋白质分子的具体三维结构。但电子显微镜是一个庞大的设备，其观察的样品往往需要抽真空，也就是说，电子显微镜从原理上就不可能用于观看“空气”中的东西。而放大镜、望远镜，虽能直接看清“空气”中的东西，但远远达不到病毒的纳米尺度，甚至连细胞都看不见。

其次，病毒并不会直接飘在空气中。比如新冠病毒需要依附在飞沫中，才能进入空气。而大部分飞沫沉降很快，基本都在地面上。能够飘在空气中的都是颗粒特别小、微米级的飞沫，可以称为气溶胶。而这些能飘浮在空中的带有病毒的气溶胶，在开放空间是不可能达到很高密度的。

最重要的是，流传图片的比例尺根本不对。病毒在纳米级别，而街道建筑是米的级别，两者相差十亿倍，如果真的把病毒跟街道呈现在一起，病毒连一个像素都占不到。因此，这明显是一张合成出来的图片，没有任何实际的价值。

流言：柳絮会传播新冠病毒

真相：目前没有任何实验能够证实柳絮具备成为病毒载体的条件。柳絮传播病毒必须满足两个条件：较大数量的病毒颗粒附着于柳絮上，以及这些病毒具有较强感染活性。

一团柳絮要携带着新冠病毒飘散出去，并让健康人感染，需要大量新冠病毒污染了某棵柳树并附着于部分柳絮上，正好赶上没有风的环境导致病毒无法被自然通风所稀释，接着又在极短的时间内碰巧飘到了某人的身边，还被吸入了鼻腔并且逃过了人体的抗病毒免疫反应。这个几率比中彩票还低，几乎可以忽略不计。

不过，柳絮确实会引发一些疾病，如过敏性哮喘、过敏性结膜炎等，但只要做好防护措施，就不会产生重大影响。

流言：5G传播新冠病毒，因为武汉是全球首个5G商用的城市

真相：这则很荒谬的谣言近期在美国、英国等多个国家迅速传播，还有不少名人转发。随着新冠疫情的扩散，谣言也有愈传愈广的趋势，甚至导致英国、荷兰等国家相继出现了5G信号塔被人为破坏的事件。

从2018年开始，关于5G的各类谣言就不绝于耳，这一次又搭上了新冠病毒的顺风车。而这些谣言无一例外都指向了5G通信的电磁波技术。关于新型冠状病毒的传播途径，世界卫生组织早就公开表示，根据现有证据，新冠病毒主要通过接触和飞沫传播。中国疾病预防控制中心编著的《新型冠状病毒肺炎公众防护指南》表明，新型冠状病毒肺炎的传播途径为呼吸道飞沫传播、接触传播，以及气溶胶传播（可能）。这些途径与电磁波传播没有任何关系。

顺便多说一句，5G基站也不会带来更高的辐射。基站距离越远，接触的辐射就越大，5G的特点是频率高，传播特性变差，单位面积内需要更多的基站，因此相比较于4G基站，5G基站的辐射反而更低了。

流言：出现手抖症状，就是患上帕金森病

真相：帕金森病是典型的老年慢性疾病，问题出在大脑中调节身体运动的部位，表现为手抖、断续运动、行动迟缓。

帕金森病的全人群患病率约为0.3%，但在老年人群中患病率成倍增加。65岁以上老年人每100人就有1-2人患帕金森病；85岁以上老年人每100人就有3-5人患帕金森病。

但只出现手抖的症状，并不意味着就是患上帕金森病了。帕金森病手抖有4个特点：静止时明显、精神紧张时加重、做随意动作时减轻、睡眠时消失。

行动迟缓才是帕金森病的核心症状：在起床翻身、刷牙洗脸等日常活动时，动作变得迟缓；缺乏面部表情，不眨眼、双眼凝视，笑容缓慢出现和消失；声调变低；写出的字小而弯曲，难以辨读等。

手抖是一种很常见的症状，单纯的心理紧张就会出现心慌、手抖的情况。另外，甲亢、使用激素都会引发手抖。因此，手抖并不一定是患了帕金森病。

流言：茶叶中含有的单宁会与食物中的铁元素结合，妨碍人体对铁的吸收，从而导致贫血

真相：茶叶中确实含有单宁这种成分，它也会与铁元素结合生成不溶性物质。但我们每次泡茶用的茶叶仅有几克，溶解在水中的单宁更是微乎其微，所以其对铁元素的影响几乎可以忽略不计，自然也就不会造成贫血了。日本、英国、法国、比利时等多个国家的研究也都证实，喝茶对人体铁的吸收没有影响。

即便喝茶会影响铁的吸收，我们多吃两口瘦肉和蔬菜也能补回来，因为人体每天对铁的需求量并不大，10-15mg即可，而瘦肉富含铁元素，蔬菜中的维生素C又能促进铁吸收，所以完全没必要担心。（记者 李洁）