北京年度垃圾增速争取控制在4%以内

5月6日，北京市召开第102场新冠肺炎疫情防控新闻发布会，北京市城市管理委员会副主任张岩介绍近期北京市垃圾分类工作推进情况。北京青年报记者获悉，目前北京垃圾分类工作正处在爬坡加速阶段，将逐步实现居住小区全覆盖。同时细化减量措施，争取将年度垃圾增速控制在4%以内。对于督导检查中发现的不足和问题，将逐一落实整改。

年度垃圾增速力争控制在4%以内

5月1日，新修订的《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称“《条例》”）正式施行，标志着垃圾分类由倡导转化为法定义务。张岩表示，北京市垃圾分类工作低调亮相、不断拧扣，但标准不低、要求不减，重在从稳从实、环环紧扣、步步深入，目前正处在爬坡加速阶段。

北京市的党政机关率先垂范，社会单位全面实施。鼓励有条件的单位安装厨余垃圾控水控杂和就地处理设备，最大限度从源头上减少垃圾产生。针对居民小区，本市发挥生活垃圾分类示范片区的引领作用，年底前90%以上的街道乡镇都将开展示范片区创建工作，逐步实现居住小区全覆盖。农村地区则以环境整治为主，做到村庄干净整洁，确保生活垃圾得到有效清理，因地制宜推进垃圾分类工作。

同时，本市要加强精细管理，规范垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各个环节要求。细化减量措施，争取将年度垃圾增速控制在4%以内。

市民反映的问题一并纳入整改清单

5月4日，北京市生活垃圾分类推进工作指挥部开展第一次现场督导检查。各区和市各相关部门均已开展检查。

从检查情况看，《条例》实施以来，垃圾分类工作有序推进，宣传到位，桶站设置基本到位，设施总体运行良好，社区工作者积极参与垃圾分类工作，能够做到垃圾分类处理。检查中也发现了一些不足和问题，主要是：有的小区桶站设置不够规范，标准不高，垃圾桶比较脏，存有破损，基本无桶盖；桶站值守力量不足，厨余垃圾分类不够纯净；有的小区内缺少再生资源回收点和大件垃圾暂存点，再生资源回收企业还未进入，存在翻桶、捡拾可回收物，在小区内乱堆乱放等现象；一些社区、物业动员力度不足，楼门长、志愿者等还未参与进来。

张岩表示，检查中发现的问题，由各区、各部门督促相关的责任人，逐一落实整改。此外，市民通过“12345”反映垃圾分类的电话达千余次，市民反映的问题也将一并纳入问题整改清单，形成对问题的发现、整改、反馈闭环管理。

社区在垃圾分类中发挥重要作用

“垃圾分类是‘关键小事’，也是一件难事。”张岩说，实现垃圾分类，需要全社会的广泛参与并养成习惯。社区在垃圾分类工作中发挥着重要作用，社区在疫情防控工作中的出色表现，为做好垃圾分类提供组织支撑。“需要强调，推行垃圾分类必须以确保疫情防控工作为前提。”

实行垃圾分类还需要投放、收集、运输、处理全链条都做到分类。《条例》对垃圾分类的责任体系作了明确规定：一是单位和个人履行生活垃圾产生者的责任，减少生活垃圾产生，承担生活垃圾分类义务。二是物业管理企业，公共建筑所有权人，经营场所、交通场站、河湖、公园、旅游景点的管理单位等十类主体，负有垃圾分类管理责任人的责任。三是收集、运输、处理单位的专业机构责任。四是各级政府及其部门的行政管理职责。

下一步，本市将抓住各方责任这个关键，督促责任落地落实。同时采取多种方式积极推进垃圾分类和源头减量。

文/本报记者 王斌 林艳

释疑

居民家中如何摆放垃圾桶？

张岩介绍，北京垃圾分类实行“四分法”，但并不意味着要在家里摆4个垃圾桶，而是提倡“两桶一袋”。

“两桶”是指厨余垃圾桶、其他垃圾桶。居民可以在厨房摆放厨余垃圾桶和其他垃圾桶；在客厅、卫生间摆放其他垃圾桶。“一袋”是指可回收物袋。纸张、塑料瓶等可回收物可以放在这个袋子里。

“对那些辨识不清、让您纠结的垃圾，可以投到其他垃圾桶。”张岩说。

至于有害垃圾，比如说节能灯管、蓄电池、水银体温计、过期药品、染发剂、指甲油等等，产生的量很小，也不宜在家长时间存放，可以随时产生，随时投放到社区指定的点位。

为何一些居民楼没摆4个垃圾桶？

按照《条例》第三十六条规定，小区应当在公共区域成组设置厨余垃圾、其他垃圾两类收集容器，并至少在一处生活垃圾交投点设置可回收物、有害垃圾收集容器。

对此，张岩表示，有害垃圾产生量相对较小，考虑到实际情况，《条例》没有做出硬性规定，只是要求每个小区至少设置一处。对于可回收物，现在很多小区有手机预约、上门回收功能，这样居民也更方便、更省事。

“当然，还有一种情况，就是小区没有配齐垃圾桶。”张岩表示，针对检查中发现的问题，北京市生活垃圾分类推进工作指挥部将加大监督管理力度，督促责任人履行管理责任。各区也会针对点位上的问题逐一落实整改。

发布

“五一”期间全市无新增病例

在昨天的发布会上，据北京市政府副秘书长陈蓓介绍，“五一”期间全市无新增确诊病例、无症状感染者和疑似病例，新增出院病例8例。根据通报，5月5日北京无新增报告境外输入和本地确诊新冠肺炎确诊病例，疑似病例和无症状感染者治愈出院病例1例，在院治疗29例。自4月16日以来，北京已连续20天实现双零增长。

“下一步，北京市将持续强化外防输入、内防反弹防控策略，落实和完善常态化疫情防控举措，始终绷紧疫情防控这根弦，统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作”，陈蓓表示，未来还将加强重点人员和部位管控，严格境外进京人员、中高风险地区进京人员管理，落实医学观察措施，切实切断疫情传播渠道。对社区、医院、学校、公共交通、养老机构及其他易聚集的公共场所，严格落实防疫要求，确保万无一失。

北京市政府也发出提醒，对于外出旅行返京的市民，单位和个人要做好健康监测，一旦出现相关症状，要早发现、早报告、早隔离、早治疗，始终坚持疫情防控从我们每一个人做起。

乘坐地铁、公交仍需戴口罩

随着居民外出的不断增多，昨天发布会上，北京市疾控中心也做出了一些提醒。市疾控中心副主任刘晓峰表示，“五一”过后，市民如乘坐地铁、公交车前往运动场地时，仍应遵循交通管理部门的防控管理要求，特别是乘坐地铁、公交车时要佩戴口罩。另外，户外运动原则上可以不用戴口罩，但要求避免与他人近距离接触。在回答记者关于“天气越来越热如何使用空调，以防止新冠病例传播”的提问时，刘晓峰向大家普及了几个常识：“目前市民确有这方面的顾虑。平时大家最多见的分体空调，所谓的一室一机，空气通过空调后室内自循环，不存在交叉污染，基本是安全的”。

另外，办公场所多用多联机的空调系统，由一台室外机，拖带了多台室内机，也不存在各个房间的空气交换，这种空调系统，也要保持开窗通风，要定期清洗、清洁；商场、写字楼、医院、大型宾馆，使用的是中央空调，最主要掌握“全新风运行，关闭回风系统”。带有空气净化的消毒装置，则需严格按照产品使用说明操作。本组文/本报记者 王斌 林艳