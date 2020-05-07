中高考延期 考生需要哪些支持

5月6日，湖北省高三学生复课返校。如今，全国高三学生已全部复课，重启了他们的校园生活。受到疫情的影响，今年的中高考都延期举行了。对于这样的变化，考生们应该如何应对？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2009名受访者进行的一项调查显示，应对中高考延期，79.1%的受访者认为考生需调整好心理状态。67.8%的受访者建议学校和家长帮助考生把控好备考节奏。

受访者中，33.3%的人家中有中考生，25.3%的人家中有高考生。

79.4%受访者认为中高考延期对学生备考有影响

“刚开始复课上学时，孩子还有点不想回学校，但现在已经适应了。”家住山东的陈梅（化名）有个在某重点高中读高三的女儿，她觉得目前孩子备考复习还算顺利，“随着高考日期的确定，女儿的复习进度也更清晰了。刚开始复课返校，他们就进行了一次考试，主要检测居家学习情况”。

在辽宁读高三的刘冉（化名）是一名美术特长生，受到疫情的影响，一些艺术考试或推迟或取消。这段时间，刘冉一直在认真复习文化课。“艺考的形式目前还不确定，有的是要求上传绘画过程视频到网上，有的则是高考后再举行，所以这段时间我们就铆足了劲学习文化课”。

秦红（化名）的儿子在北京读高三，她觉得虽然孩子出现过焦躁的情况，但现在已经调整好情绪，应对复课后的备考。“我觉得这段特殊时期对孩子影响不算大，高考是孩子成长过程中的必经之路，无论是否延期都要认真对待”。

数据显示，79.4%的受访者认为中高考延期对学生备考有影响。应对中高考延期，79.1%的受访者认为考生需调整好心理状态，78.1%的受访者认为考生需调整备考状态，67.8%的受访者认为考生需调整好复习计划。受访者认为考生需要调整的其他问题还有作息（34.3%）和体能（29.9%）等。

“今年高考延期的影响，总体是可控的。”中国人民大学教育学院教授、副院长李立国分析，高考是以省为单位来组织的，复课安排、复习进程也是和高考整体要求是一致的，因此目前的制度设计和安排是公平的。

李立国认为，对于今年的考生来说，心态非常重要。“相对来说，高三学生在校时间少了，与老师当面交流的机会少了，因此特别需要学生提高自我约束和自我管理能力。”为此，李立国建议，考生要科学规划各个科目的复习时间，把握好未来两个多月的时间，攻克薄弱环节，努力拼搏，不要气馁。

67.8%受访者建议帮助考生把控好备考节奏

“对于一些自主能力强的学生来说，高考对他们影响不大。但对于一些自觉性不高的学生，可能疫情会导致他们迟迟进入不了复习状态。”在广西某中学教高三的卢静（化名）说，复课后他们增加了每周的测试，就是为了让一些没有收心的学生尽快调整学习状态。

陈梅告诉记者，由于疫情的原因，家长们也更加关心复课后孩子在学校的安全卫生，“因为就餐时间拉长了，有些家长就担心排到后面吃饭的学生，吃饭时饭菜凉，就跟老师们提了一些建议”。

“虽然有疫情这个突发情况，但学校老师们应对很及时。在上网课的时候，各科都建了家长群、学生群，老师们坚持答疑到很晚。”秦红说，孩子备考期间，她承担起了后勤保障和与老师沟通对接的任务，“为了不让孩子分散精力，我会跟老师沟通。我还会注意保证孩子的身体健康，别让他考前生病”。

让秦红非常欣慰的是，她的孩子在备考期间成长了不少，“当我情绪不好的时候，孩子还会安慰我”。

中高考延期，要给考生哪些支持？67.8%的受访者建议学校和家长帮助考生把控好备考节奏；67.4%的受访者认为要对学生的心理，给予关注和疏导；62.5%的受访者建议给予学生时间规划的指导。受访者的其他建议还有：加强复课后疫情防控保障（56.9%）、引导健康规律作息（47.8%）和提供招生录取志愿填报咨询（24.0%）等。

李立国认为，毕业班的老师，除了要关注学生的成绩、复习情况，还要多关注学生的心理状态。“在网课期间，师生没有面对面接触，学生闷在家里，可能有的学生内向，情绪不会表露出来。因此老师们要积极地关注学生的心理，做好情绪疏导”。

李立国提醒，考生家长要首先做好后勤保障工作，安排好孩子的餐饮、补充好营养。此外，家长也需要调整好自己的心态，“有些家长心态焦虑，想督促孩子又不知道用什么办法，这时家长需要与老师做好沟通”。

“今年高三不能按照往年的方式备考，由于开学时间晚，学生复习的时间可能没有往年多。但是，对于自主学习能力强的学生来说，可能会收获比往年更好的成果。”中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，虽然疫情带来了一些影响，但既是挑战也是机遇。“学校老师可以培养、调动学生的自主学习能力，让学生善于提出问题，自主安排好复习时间”。

他认为，比起串讲知识，老师在这段时间，需要更多有针对性地解决学生提出的问题。“考生应该懂得自主学习，比如，自主地检查问题、发现问题，然后向老师提问。再有就是做好时间的规划，要根据制订的计划完成复习任务”。

储朝晖提示，考生应该尽可能地放平心态，发掘自己的优势潜能，确定较长远的目标、志向，不能止于考上大学。“自主性高的学生也会更多地关注过程。注重过程，把过程认真完成好，结果自然也会比较好”。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报