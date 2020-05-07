北京实施垃圾分类新条例 未来3个月集中开展强化执法

从5月1日开始，北京市将正式实施新修订的《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》）。为做好《条例》的落地实施，北京市城管执法局进一步建立健全生活垃圾分类日常执法检查机制，在5月1日至7月31日期间，有计划有步骤地集中开展为期3个月的生活垃圾分类强化执法专项行动。

据介绍，对于单位责任主体不按规定分类投放生活垃圾，城管执法部门将责令立即改正，处1000元罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。未落实分类管理责任的，责令立即改正，并处罚款。

此外，对于居民未落实生活垃圾分类投放违法行为，则重在引导，采用教育劝阻、书面警告与执法处罚相结合的方式。

根据《条例》规定，个人未按规定分类投放生活垃圾，由生活垃圾分类管理责任人进行劝阻；对拒不听从劝阻的，生活垃圾分类管理责任人应当向城市管理综合执法部门报告，由城市管理综合执法部门给予书面警告；再次违反规定的，处50元以上200元以下罚款。对于应当受到处罚的个人，自愿参加生活垃圾分类等社区服务活动的，不予行政处罚。

北京市城市管理委员会副主任李如刚表示，北京设有垃圾分类指导员2万余人，进行垃圾分类的引导宣传、分类整理、投放监督等工作。全市设置垃圾分类驿站11.3万余座，共有厨余垃圾运输车1259辆、其他垃圾运输车6412辆、密闭式清洁站/小型垃圾中转站980座。各区正按照统一部署进一步规范垃圾收集站点，优化垃圾收集车辆及密闭式清洁站。

据介绍，截至2020年3月底，北京全市现有生活垃圾处理设施共44座，总设计处理能力达到32711吨/日。其中焚烧设施11座，能力达到16650吨/日；生化设施23座，能力达到8130吨/日；填埋设施10座，能力达到7931吨/日。

（记者华凌）