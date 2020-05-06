2020首届中国健康新势力企业征集活动园区展示

张江生物医药基地

国家上海生物医药科技产业基地——张江生物医药基地位于上海张江高新技术产业开发区的核心园张江高科技园区，基地重点集聚和发展生物技术与现代医药产业领域创新企业，被誉为“张江药谷”。基地始建于1994年，由国家科技部、国家卫生部、国家食品药品监督管理局与上海市人民政府1996年在人民大会堂签署共建协议，并且中国科学院也在1996年加入共建协议，加快实施发展生物技术与现代医药产业的新兴科技产业战略。

北京亦庄生物医药园

北京亦庄生物医药园位于北京经济技术开发区科创六街88号，占地面积8.67万平方米，总建设规模17.8万平方米，由北京经济技术投资开发总公司投资9.5亿元兴建,总公司下属北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司负责管理运营。该园区是开发区生物医药公共服务平台的核心载体，同时也是北京市战略性新兴产业科技成果转化基地和北京生物医药产业跨越发展工程(G20)创新成果转化基地，并承载着北京南部新区生物医药创新型产业集群的组织和实施职责。园区建有商务中心、孵化中心、会议会展中心、中试中心及6栋中型企业楼。园区聚集各方资源，为企业提供从生产研发到生活娱乐的全方位、全产业链、高品质服务，包括专业技术服务、条件支撑服务、成果转化服务、政策支持服务及公共基础服务等，致力于打造多功能、全过程、高端化的生物医药创新服务体系。生物医药园功能定位：打造生物医药公共服务平台，为开发区及生物医药园区内的生物医药类研发机构和生产企业服务；为国内外生物医药类研发机构、科技型企业和海外归国学人提供发展空间；完善开发区生物医药产业链、形成生物医药产业聚集区，树立开发区生物医药产业“国际一流，国内领先”的整体形象。

苏州工业园区生物医药科技产业园

“十年磨一剑”，从2006年启动载体建设和招才引智至今，苏州生物医药产业园已成为国内屈指可数的一流产业高地。截至目前，苏州生物医药产业园内已有460余家企业入驻，10000余名生物医药专业人才就业，形成了新药创制、医疗器械(含体外诊断)、生物技术等特色产业集群。 以基因测序这一细分领域为例，目前，生物医药产业园已集聚了上下游共30余家创新企业。

成都高新技术产业开发区

成都高新区筹建于1988年，1991年获批成为全国首批国家级高新区，2006年被科技部确定为全国创建“世界一流高科技园区”试点园区，2015年经国务院批准成为西部首个国家自主创新示范区，是四川省全面创新改革试验区和自由贸易试验区核心区。成都高新区现有托管区域面积613平方公里(不含与成都市双流区合作共建园区44平方公里)，围绕“一区四园”总体布局，依托空港新城、高新南区、高新西区、天府国际生物城，加快建设四大产业功能区。

武汉东湖高新技术开发区

武汉东湖新技术产业开发区，简称“东湖高新区”，别称“中国·光谷”。于1988年创建成立，1991年被国务院批准为首批国家级高新区，2001年被原国家计委、科技部批准为国家光电子产业基地，即“武汉·中国光谷”，2007年被国家发改委批准为国家生物产业基地，2009年被国务院批准为全国第二个国家自主创新示范区，2011年被中组部、国务院国资委确定为全国四家“中央企业集中建设人才基地”之一。2016年获批国家首批双创示范基地，并获批为中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区。东湖高新区规划面积518平方公里，下辖八个街道、八大产业园区，集聚了42所高等院校、56个国家及省部级科研院所、66名两院院士、20多万专业技术人员和80多万在校大学生。

中关村生命科学园

中关村生命科学园是中关村科技园区的重要组成部分，是以生命科学研究、生物技术和生物医药相关领域研发创新为主的高科技专业园区。建设中关村生命科学园是北京市委、市政府落实国务院《关于加快中关村科技园区建设的批复》精神，发展首都知识经济，调整北京产业结构，提升自主创新能力的重大举措。国家发改委于2006年10月批准中关村生命科学园为北京“国家生物产业基地”。园区以北京生命科学研究所、北京市药品检验所为基础支撑平台，以北大国际医院为临床试验平台，依托生物芯片北京国家工程研究中心、蛋白质药物国家工程研究中心等7个国家级工程化产业项目和美国健赞、瑞士先正达、丹麦诺和诺德等8家国际著名生物技术企业的研发中心，将建成集生命科学研究、企业孵化、中试与生产、成果评价鉴定、项目展示发布、风险投资、国际交流、人员培训于一体的国际一流的生物技术园区。

西安高新技术产业开发区

西安高新技术产业开发区是1991年3月经国务院首批批准的国家级高新区。23年来，西安高新区主要经济指标增长迅猛，综合指标位于全国114个国家级高新区第三位。西安高新区在推动技术创新、发展拥有民族自主知识产权的高新技术产业方面形成了自己的优势和特色。全区累计转化科技成果近12000多项，其中90%以上拥有自主知识产权。根据科技部统计，西安高新区的产业规模、税收贡献、知识创新和可持续发展能力，均居全国高新区前列。如今，西安高新区已成为关中-天水经济区中最大的经济增长极、中西部地区投资环境好、市场化程度高、经济发展最为活跃的区域之一，是国家确定要建设世界一流科技园区的六个高新区之一，成为陕西、西安最强劲的经济增长极和对外开放的窗口，成为我国发展高新技术产业的重要基地。2005年6月，国务院明确指出，要将西安、北京、上海、深圳、武汉等六个高新区建设成为世界一流的科技园区，为提高我国的自主创新能力和综合国力做出重大贡献。进一步彰显了西安高新区的自主创新特色。西安高新区科技创新竞争力位居全国第三位，仅次于北京中关村和上海张江高科技园区。

石家庄高新技术产业开发区

石家庄国家高新技术产业开发区(以下简称“石家庄高新区”)位于河北省会石家庄城区东部，距首都北京270公里，距天津港约300公里，距石家庄火车站、石家庄机场均在15公里内，紧邻京港澳、石太、石黄高速公路，区内建有石济客专石家庄东站，是连接京广高速铁路、京沪高速铁路两大高速交通大动脉的枢纽。区内路网结构完善，新元高速公路纵贯南北，长江大道、太行大街等主街主路联通区县、辐射城乡。截止2016年底，高新区下辖两个街道、两个镇和科技创业园区，共26个行政村、14个社区，实际管理面积78.6平方公里，户籍人口14万，居住人口近18万，是全市高新技术产业的聚集区、对外开放的主导区和创新试验的先导区。作为京津石高新技术产业带的重要组成部分，石家庄高新区是国家火炬计划软件产业基地、国家创新药物孵化基地、国家知识产权示范园区、国家医药新型工业化产业示范基地、国家知识产权质押融资工作试点园区、国家产学研合作创新示范基地、国侨办重点联系单位，拥有国家级创业中心、国家级大学科技园、国家级博士后工作站等10多个国字号品牌。

杭州高新技术产业开发区

杭州高新区(滨江)是杭州市的一个新城区，由高新开发区、滨江区管理体制整合而成。其中，高新区始建于1990年，是国务院批准的首批国家级高新区，位于钱塘江北老城区原文教区一带，面积11.44平方公里，是杭州高新区建设发展的发源地，也是高新技术的创新源和中小科技型企业的大孵化器；滨江区于1996年12月由国务院正式批准设立，位于钱塘江南岸，面积73平方公里，下辖3个街道，现有28个社区、15个行政村，人口31.9万。2002年6月杭州市委市政府决定高新区、滨江区两区管理体制调整，实行“两块牌子、一套班子”，既按开发区模式运作，又行使地方党委、政府职能，这不仅使高新技术产业有了新的空间，而且使“沿江开发、跨江发展”有了新的重要平台。2009年市委市政府再次作出重要决策，萧山临江围垦区内滨江区所属约8平方公里土地经置换整合成高新区江东科技园，从而形成了“一体两翼”的新格局。建区以来，我们围绕市委市政府确定的“构筑天堂硅谷，建设科技新城”目标，坚持“发展高科技，实现产业化”，不断完善区域创新体系，大力推进南北双城(滨江新城和白马湖生态创意城)建设，努力建设“生活品质之城”的新城区，经济社会实现了快速健康发展。

长沙高新技术产业开发区

长沙国家高新技术产业开发区(长沙高新区)创建于1988年，1991年经国务院批准为首批国家级高新技术产业开发区，由城中区和岳麓山集中新建区两部分组成。1997年经原国家科委批准，调整为“一区四园”(岳麓山高科技园、星沙工业高科技园、隆平农业高科技园、远大高科技园和市内政策区)组成，其中岳麓山高科技园(又称“麓谷”)是高新区直管核心园区。麓谷总体规划控制面积140平方公里，现已形成50平方公里开发规模。经过多年发展，长沙高新区经济社会发展取得成绩，综合经济实力在全国115个国家级高新区显著中排名15位，综合创新能力名列第10位，在中部11个国家级高新区中综合经济实力名列第2位，连续7次被评为全国先进高新区。2009年以来，长沙高新区先后获批国家级首批9个创新型科技园区之一，国家三个科技与金融结合试点高新区之一，国家15个科技服务体系试点园区之一和湖南省首个国家海外高层次人才创新创业基地。2014年底，以长沙高新区为龙头的长株潭国家自主创新示范区正式获批，标志着长沙高新区进入国家级高新区的“第一方阵”。目前，长沙高新区已成为国家级湘江新区、长株潭自主创新示范区和长株潭两型社会示范区的核心园区。

泰州医药高新技术产业开发区

泰州国家医药高新技术产业开发区，坐落于长江三角洲的滨江工贸新城泰州，是当今中国唯一的国家级医药高新区，正在朝着中国第一、世界有名医药城的目标努力奋斗。泰州国家医药高新技术产业开发区，总体规划面积25平方公里，由科研开发区、生产制造区、会展交易区、康健医疗区、综合配套区五大功能区组成，正在打造成为中国产业规模最大、产业链最完善的医药产业基地。园区是江苏省十一五期间重点打造的医药类专业化园区，先后被国家科技部、商务部确定为国家火炬计划医药产业基地、国家级医药出口基地和科技兴贸创新基地。目前已集聚了省级以上高新技术企业七十家、高新技术产品一百一十个，有博士后工作站四个、药物研究机构三十家、研发人员近一万三千人，落户医药生产、服务型企业一百多家，二百多项医药研发成果实现落地申报。在高等教育方面，园区与南京中医药大学、南京医科大学签订协议、合作建设2所大学分校。

合肥高新技术产业开发区

合肥国家高新技术产业开发区(简称合肥高新区)是1991年国务院首批设立的国家级高新区，面积128平方公里，常住人口20余万。合肥高新区是安徽省新兴产业门类最全、创新潜力与活力最优、金融资本最为活跃、政策集成度最高、人才资源最为丰富的地区之一，获得国家首批双创示范基地、国家自主创新示范区、国家生态工业示范园区、国家创新型科技园区、国家知识产权示范园区、全国首家综合性安全产业示范园区、全国模范劳动关系和谐工业园区等多项国家级荣誉，2016年，在全国国家高新区综合排名中位居第7位。

天津经济技术开发区

天津经济技术开发区创立于1984年12月6日，位于天津市区以东40千米，为天津市滨海新区的重要组成部分，国家综合配套改革试验区的一部分，是中国首批国家级经济技术开发区之一。在全国54个国家级开发区、工业园区投资环境评价中，天津开发区已连续14年位居第一。天津经济技术开发区位于天津市东40公里，紧邻塘沽区。总规划面积33平方公里。此外，还分别在武清区、西青区和汉沽区辟建了逸仙科学工业园、微电子工业区和化学工业区等三个区外小区。天津经济技术开发区具有得天独厚的区位优势，依托京、津，辐射三北，其所在的环渤海区域是一个人口密集、城市集中、交通便利、工商业发达、市场容量大、购买力高的黄金地带，具备发展工商业的良好条件。以“21世纪现代化国际工业新城区”为目标，天津经济技术开发区致力于塑造与国际惯例和国际市场接轨的投资环境。经过十几年的开发建设，天津经济技术开发区投资环境日臻完善，经济实力迅猛发展，已成为中国乃至整个亚洲最具吸引力的投资区域。目前，天津经济技术开发区已有3300多家外商投资企业落户，投资总额超过150亿美元。以摩托罗拉、雀巢、SEW、诺和诺德等跨国企业为代表，形成了电子通讯、食品、机械、生物医药四大支柱产业，经济飞速发展，人均生产总值已达中等发达国家水平，综合实力在全国57个国家级开发区中排名第一，成为“滨海新区”的龙头和天津市重要的经济增长点。

哈尔滨利民经济技术开发区

哈尔滨利民经济技术开发区是1991年6月经黑龙江省政府批准创办的省级开发区，经过20年的自费开发、自主创新、滚动发展，以“自己出题自己答”的创业精神，逐步实现了从小到大、从弱到强的跨越式发展，成为一个崭新的哈尔滨都市新区。2008年，被省政府确定为哈大齐工业走廊核心示范区，规划面积69.34平方公里，成为省政府整合优势资源、实施“1+5重点突破计划”(“1”即呼兰河新型工业园区，“5”分别是平房区、松北区、肇东市、大庆市和齐齐哈尔市工业园区)的首选战略核心示范区。目前，利民开发区建成区面积32平方公里，入区企业335户，引进资金总额500亿元，形成固定资产323.12亿元，累计实现税收29.09亿元，累计出口创汇5.3亿美元。2011年国务院同意哈尔滨市利民经济开发区升级为国家级经济技术开发区，哈尔滨市利民经济开发区连续多年被省里评为先进开发区，并被国家开发区协会、中国民营企业促进会等部门评为投资环境百强、科技创新竞争力百强和优秀医药科技园区，为全市乃至全省经济社会快速发展做出了巨大贡献。

广州科学城生物产业基地

广州科学城是广州市东部发展战略的中心区域，广州市发展高新技术产业的示范基地。广州科学城将以科学技术的开发应用为动力，以高科技制造业为主导，配套发展高科技第三产业，成为具有高质量城市生态环境，完善的城市基础设施，高效率的投资管理软环境的产、学、住、商一体化的多功能、现代化新型科学园区。 科学城突出世界级创新创业生态建设，形成了以香雪制药、中一药业、达安基因、永顺生物、阳普医疗等众多生物产业龙头企业和百奥泰、铭康、迈普、锐博、康盛等一批生物技术创新企业为核心的产业体系。建成40家孵化器，孵化面积300平方米，入住生物企业400多家。

连云港经济技术开发区生命健康产业园

健康产业园地处连云港经济开发区，拥有青山碧水，环境优美;另外地处港口，交通便利;更重要的是，连云港有非常好的产业基础，园区内拥有国家火炬计划新医药产业基地、国家高新技术研究发展计划成果产业化基地、国家靶向药物工程技术研究中心、国家级中药制药新技术重点实验室、全国抗肿瘤药物技术创新战略联盟、“重大新药创制”孵化器等各类平台;地区内的自主医药品牌在全国数一数二，适合发展健康产业。 在政策上，为深入推进生命健康产业园区建设，优化自主创新和科技创业环境，降低创业风险和研发、孵化成本，引导和促进生命健康产业集聚发展，连云港经济技术开发区制定了财政、人才、融资等一系列扶持政策，有力助推开发区生命健康产业的蓬勃发展。

浏阳经济技术开发区

浏阳经济技术开发区前身为浏阳工业园,创立于1997年，2001年9月，更名为浏阳生物医药园。2006年10月，经国家发改委批准为中西部地区第一个国家级生物产业基地；2010年10月，经国家科技部批准为中西部地区唯一的国家创新药物孵化基地。2012年3月，经国务院批准为国家级经济技术开发区，业已成为湖南高新科技产业发展的重要增长极。2015年，园区跃入湖南工业园区前四强，成为湖南新的千亿园区；生物医药的整体实力在全国国家级生物产业基地中排名第5。2016年，园区综合竞争力位居湖南省第三，区域竞争力、高新技术产值比重和结构优化程度均排名湖南省第一；获批为湖南省首批双创示范基地、“生物医药特色产业园”和“电子信息特色产业园”以及湖南省目前唯一的电子信息类国家新型工业化产业示范基地，并入选长江经济带国家级转型升级示范开发区。是全国医药企业最集中、制药生产线最多的开发区之一和湖南省电子信息产业核心增长极。

中山火炬高技术产业开发区

中山火炬高技术产业开发区(简称“火炬开发区”)，又称中山港街道，隶属中山市，位于中山市东部，是由国家科技部、广东省政府和中山市政府于1990年共同创办的国家级高新区。距中山市中心12公里，东临横门出海处，南至南朗镇，西与石岐区及东区接壤，北隔横门水道与民众镇相望。2013年，中山火炬高技术产业开发区幅员面积90平方公里，辖7个社区；常住人口24.05万(2013年户籍人口7.03万)；2014年全年实现生产总值406.9亿元。中山火炬高技术产业开发区内有国家健康科技产业基地、中国包装印刷生产基地、中国电子(中山)基地、国家高新技术产品出口加工基地、中国技术市场科技成果产业化(中山)示范基地、国家火炬计划中山(临海)装备制造产业基地、中国绿色食品产业基地等7个国家级基地。2013年，火炬开发区获评为国家产学研合作创新示范基地、广东省技术创新专业镇。

杭州余杭经济技术开发区

余杭经济开发区创建于1993年11月，是经浙江省政府批准设立的省级开发区之一，地处中国经济最发达的长江三角洲经济圈内,市场纵深广阔，产业基础深厚、同时土地和人力资源丰富、配套设施完善、政策法规透明，是工业投资的理想场所。一期11.32平方公里已基本建成，二期意大利工业园、日本工业园、纺织产业园、汽车配件产业园正在建设中。2001年4月，在开发区内设立的2.2平方公里的余杭高新技术产业园区，成为浙江省首批挂牌的4家高新园区之一。2006年，余杭经济开发区综合经济指标列全省62个开发区第6位。杭州余杭经济开发区地处全国经济最发达的地区之一，位于长江三角洲南翼，东、西、北三面环绕杭州，是省委、省政府接轨上海、打造长三角先进制造业的重要基地之一。

海口高新技术产业开发区

海口国家高新技术产业开发区成立于1991年，是海南省唯一的国家级高新区，是我国面向东南亚的高新技术产业门户、海南推进新型工业化的核心引擎、海口市重要的经济增长极，更是“21世纪海上丝绸之路”的重要产业支点园区。园区总体规划面积55.42平方公里，按照美安生态科技新城、药谷工业园、狮子岭工业园、云龙产业园、海马工业园“一城四园”的布局规划建设，重点发展生命健康、低碳制造业、高新技术等产业。目前入园注册企业超2000家，其中有高新技术企业64家，上市企业7家。海口国家高新区坚持以创新创业、产业升级、人才引领和平台建设为重点，不断深化体制机制改革，驱动园区创新发展。目前，园区已聚集了全省约1/4的高新技术企业和全市50%的创新型企业，各类工程技术中心、重点实验室35个，吸引了众多海外留学归国人员等专家学者，建有全省最大的创业孵化中心等创业基地。海口国家高新区是海南省最大限度简化行政审批改革试点园区、国家大众创业万众创新示范基地、国家绿色科技产业国际创业园、国家知识产权试点园区、全国黎药产业知名品牌创建示范区，海南省人才服务管理改革试点园区。获“第五届全国文明单位”及“2016年海南省模范劳动关系和谐工业园区”称号；在全国147个高新区中，海口高新区综合排名78位，较上年度跃升3位；其中“国际化和参与全球竞争能力”单项一级指标实现大幅提升，从上一年度的第114名跃升至57名。跻身2016年国家高新区生物医药产业综合竞争力前50强，排名第23位。