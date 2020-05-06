援鄂检测队队长：疫情早期检测队员一身多能 既是采集员也是实验员、清洁工

人民网北京5月6日电 （许心怡）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，中国疾控中心驻黄冈检测队队长、病毒病所曾毅院士实验室副主任张晓光分享了疫情早期在防控物资相对紧缺的情况下检测队如何克服困难的故事。

张晓光介绍，在疫情的早期，由于正值春节期间，并且疫情发展比较快速，防控物资不足的情况在各地都普遍存在。最紧张的时候，黄冈检测队防护物资特别是防护用品只能维持两天的工作状况，检测队通过四个方面来解决这些问题：第一，在出发之前自备了一些给养，包括防护装备、检测试剂，特别是防护服、手套、消毒液，这些给养能够维持现场工作至少一周的时间。第二，统筹使用，检测队抵达湖北黄冈市之后，立刻把防护物资上交到黄冈市疾控中心，由黄冈市疾控中心统筹进行使用。第三，通过社会捐赠，社会各界积极向黄冈市疾控中心捐赠，也解决了一些问题。最后，检测队员节省使用。

张晓光回忆，到黄冈市后也碰到了很多困难。如疫情早期专业技术人员不足，是通过三个方面来解决的：第一，深挖所有队员潜力，包括援鄂队员和当地的工作人员，每个队员既是采集员，也是实验员，同时也是清洁工、垃圾清运工，甚至有时候还要充当电工，一身多能，维持实验室的高效运转。第二，检测队从全市血站和中医院等机构抽调一些骨干力量，通过培训以后及时补充到实验室中。第三，从1月30日开始，各地疾控中心援助专家陆续抵达黄冈市，包括云南、山东、湖南的疾控专家陆续抵达黄冈市，极大缓解了专业技术人员不足的压力。

对于实验设备和试剂不足的情况，张晓光表示，一方面充分调动存量资源，通过联防联控指挥部，对全市的仪器设备进行摸底，集中到实验室统一使用，这样极大缓解了实验室设备不足的问题。另一方面，感谢社会各界的热心捐助，从1月份到离开黄冈市这段期间，不断收到了包括实验设备、检测试剂，甚至还有一些生活物资。