体检市场向好 美年健康发展空间充满想象

4月30日,美年健康披露了2019年年报，公司去年营收85.25亿元；归属股东净利润亏损。业绩下滑，利润波动，对美年的长期价值影响如何？

非公体检增长空间仍然存在

今年新冠疫情的影响席卷全球，各国临床经验显示，绝大部分受感染的人只有轻微的症状，但是如果有糖尿病、心血管等基础病，那么病情就会迅速恶化，甚至死亡。这让我们深刻认识到了基础病的危害，排查身体的隐患的体检重新得到重视。可以想象，未来市场对体检需求会大爆发。

今年公立医院体检中心受影响较大，优质团单和高价订单回流美年概率提高，这或许是美年的一个重要机遇。

业务层面来说，美年健康占非公医疗20%-30%的份额，是行业绝对龙头。在传统体检市场，公立医院仍然占据着绝对的主导地位，未来的民营体检替代空间十分巨大，整个民营体检行业未来整体上仍将处于快速扩张的阶段；与此同时，作为行业的绝对领头羊，美年健康已经开始先知先觉布局未来业务——通过20亿增发项目投资，美年健康将由传统的体检服务商，变成综合生命科学服务商，这将为其未来的成长提供巨大的想象空间。

目前，在整体体检服务领域，国内的公立医院把持的份额仍然在80%左右，民营体检服务占比不到20%。由于公立医院体制和服务的僵化，这一市场的民营体检替代将会持续加速，民营体检服务远未达到饱和状态。

国家统计局数据显示，截至2018年末，我国的城市数量达到672个，其中，地级以上城市297个，县级市375个(注：全国另有1000多个县城不在这672个城市之列)。截至2019年中，美年健康布局有体检机构城市只有311个，布局的体检院数量(含在线)只有684家——这意味着，全国最大、市场份额远超任何竞争对手的美年健康尚且只布局了不到一半数量的全国城市，再考虑到数量更大庞大1000多个县城，未来民营体检行业持续跑马圈地的步伐短期内根本不可能停止，还存在巨大的可持续扩张空间，至少目前来看，这个领域还是一片蓝海。

不过，需要提醒投资者的是，在行业扩张阶段，投资者对于处于行业头部的全国性连锁体检服务商了要有长远的战略眼光——不能简单地以成熟市场的估值和投资逻辑，去评估一个处于快速战略扩张阶段的行业或具体企业的潜力和价值，尤其不能以短期财务表现去给企业估值。

不排除一些头部民营体检机构未来还会继续借助资本优势进一步加快全国的网点布局，具体方式可能包括投资自建或直接收购中小竞争对手，这样的扩张可能仍然会在短期内造成一定的财务压力，但长期来看，这样的短期代价是值得的，而且甚至也是必需的。

科技加持，生命科学服务想象空间巨大

对于美年健康而言，其业务端未来的想象空间在哪？

核心技术跟流量结合起来，是公司未来发展的核心竞争力。据美年健康相关人士介绍，美年长期重视科技创新，致力于以大数据和人工智能，构建美年AI生态图谱：以体检数据结合基因数据，进行智能风险评估；以MRI影像系统，进行脑健康预警筛查；以胶囊机器人系统，进行胃健康AI诊断；以眼底辅助诊断系统，进行糖网筛查；以流量样本结合基因数据，进行新药研发；以低剂量螺旋CT，进行肺小结节诊断；以体检结合智能硬件，进行健康管理方案等等。

最近有资源投资人给美年健康未来资本市场表现描绘了三个不同的发展阶段：一是跑马圈地，扩大优势成为绝对行业龙头阶段；二是提升服务质量，成为行业标准制定者的阶段；三是生态延展、服务延伸，向科技和信息化、大数据甚至是周边产业渗透的阶段——作者认为，美年健康现在处于刚刚完成第一阶段迈入第二阶段的状态——这是一个很有意思的深度见解，但如果仔细观察美年健康最近的动作不难发现，其实更准确的定义应该是：这三个阶段并不见得只是简单意义上的代际更迭关系，而更像是一种螺旋循环推进关系，三个阶段可以并存共进且互为倚角相互加强。

具体而言：第一个阶段美年健康其实早已完成，美年健康已经多次遭到竞争对手的反垄断举报，其行业地位就连竞争对手也充分承认，但即便如此，美年健康的地盘扩张却并未停止，这个上文已经分析过了；第二个阶段确实是美年健康正在实际努力的重点方向，但第三个阶段美年亦已开始实质布局——这一点，要从上面提到的那纸20亿增发项目说起。

美年健康的20亿增发的核心投资方向和生物样本库和大数据中心项目建设，公司拟在大连建设可存储2000万人血液样本信息的基础设施，该项目拥有较为灵活的商业变现模式：既可向存在血液存储需求的个人收取存储费用，亦可提供基于血液分析的高附加值基因体检分析服务，提供个性化的健康管理顾问服务，同时还可建立基于血液样本的基因大数据库，助力生物医学和遗传学研究，意义重大。

很显然，上述项目其实是一项史无前例的人类基因信息商业化项目，是一项极具前瞻性的未来业务，一旦募投达成，美年健康将会成功打通一条由传统健康体检服务提供商向生命科学大数据公司转型的战略通道。

而且，以上项目可能只是美年健康管理层在生物样本库商业化方面的一次小范围尝试，如果这种尝试成功，这种模式很快就会进入大规模的投资阶段，未来可想象的空间十分巨大，而凭借着先发优势以及美年目前在非公体检行业内的统治地位，预计未来美年健康很可能会成为国内、乃至全球最大的生命技术大数据平台型公司。