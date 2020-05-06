北京兵分六路督导检查垃圾分类

昨天是“五四”青年节，八里庄街道“青春战‘疫’ 我们在行动”纪念五四运动101周年活动在北京印象社区启动。活动现场，青年团员和社区青年志愿者值守在社区垃圾分类站，向社区居民讲解垃圾分类知识，协助大家进行垃圾分类投放。

本报记者 饶强摄

本报记者 代丽丽 孙宏阳 叶晓彦 王天淇 金可

昨天，北京市生活垃圾分类推进工作指挥部对《北京市生活垃圾管理条例》执行情况和垃圾分类工作开展情况进行第一次现场督导检查。检查组采取“四不两直”方式，兵分六路分别对东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、昌平区进行现场检查。

在现场共检查的12个社区，3家社会单位中，检查人员发现社区和社会单位在垃圾分类工作中主要存在桶站设置不规范、垃圾桶标识损坏、厨余垃圾分类质量差等9大类问题，并现场督促相关区、街道、物业单位积极整改落实。

地点：龙锦苑东一区和回龙观街道龙锦苑二区

部分垃圾桶盖有破损，值守力量不足

昨天上午，副市长张家明带队，前往昌平区霍营街道龙锦苑东一区和回龙观街道龙锦苑二区对垃圾分类情况进行现场调研。

一进龙锦苑东一区，检查人员就看到了一排关于垃圾分类的宣传展板，上面详细标明了垃圾分类的流程、方法等内容。小区的多个位置都整齐地摆放着红蓝绿灰四色分类垃圾桶，还专门将一个红色的垃圾桶设置为“废弃口罩收集垃圾桶”。在厨余垃圾的桶里，多是鸡蛋壳、蔬菜瓜果皮等，可回收垃圾的桶里，多是塑料制品。

检查人员发现，小区里的垃圾桶普遍比较脏，而且有一半左右都没有盖子。“本来都是有盖子的，但是盖子很脆弱，垃圾车翻起垃圾桶往车上倒的时候，盖子常常会被摔碎。”物业人员无奈地说。

随后，检查人员来到龙锦苑二区，这个小区的情况跟龙锦苑东一区很相似，也是存在垃圾桶比较脏，存在破损，基本无桶盖问题。另外，桶站值守力量不足，小区内厨余垃圾桶摆放点位多，但值守人员比较少。

张家明要求，小区内桶站要坚持高标准规范设置，厨余垃圾桶要相对集中、有人值守，保持桶站干净、整洁、完好，让居民愿意往桶内分类投放。要加大宣传发动力度，把社区工作者、物业管理者、楼门长等志愿者调动起来，加强宣传指引，让居民确实参与到垃圾分类中来。还要引进再生资源企业，确实将小区可回收物收集起来，从源头上垃圾减量。在这方面，市里要出政策，区里要积极落实。小区内的大件垃圾暂存点也要建立起来，使大件垃圾有处存放。

地点：古城南里社区、西路北社区

居民精准投放率有待提升

昨天上午10时30分，市城管委主任孙新军带队先后前往古城南里社区、西路北社区，对生活垃圾分类推进落实情况进行突击检查。

“指导居民工作好做吗？”“厨余垃圾占比多少？”……走进古城南里社区，孙新军对指导员提出一连串问题，对方基本都能正确作答。“垃圾分类想做好，入户宣传很重要。”孙新军说。

检查组路过一处水果店时，孙新军探头询问店家塑料袋是否收费，对方回答5月1日开始不提供免费塑料袋了。“不错。这是源头减量、防治白色污染的重要一环！”孙新军临走时不忘强调。

“这个小区桶站设置、数量，宣传环境布置以及监督员工作符合要求，不足之处在于，居民精准投放率还有待提高，目前垃圾分类需要指导员进行二次分拣，这也是现阶段需要做的工作。”孙新军说。

离开古城南里社区，检查组又来到西路北社区，该社区正在试点通过在垃圾桶处安装摄像头，运用人脸识别、后台系统比对等智能化手段，结合门禁实名实户数据库，对居民垃圾投放的正确、错误“姿势”进行记录，后期对投放错误的居民有针对性地进行沟通指导。

地点：朝阳秀园清洁站、大屯垃圾转运站、阿苏卫循环经济园

部分垃圾转运站有异味

上午，市城市管理委副主任李如刚带队，对朝阳秀园密闭式清洁站、大屯垃圾转运站和阿苏卫循环经济园的垃圾分类收集、分类运输和分类处理情况进行现场检查，发现部分社区存在垃圾桶破旧、厨余垃圾清运不及时的情况，部分垃圾转运站除臭设施不完善，有异味。

在朝阳区秀园密闭式清洁站，检查人员发现，这里设置了1个厨余垃圾压缩箱和2个其他垃圾压缩箱。这里的负责人说，配合新版《北京市生活垃圾管理条例》的正式实施，清洁站已经实现规范分类，今后收运垃圾过程中也绝不允许出现混装混运情况。

检查组随后来到大屯垃圾转运站，在这里，从密闭式清洁站送来的所有垃圾，分类装车，分类转运。但尽管戴着口罩，转运站车间依旧可以闻到垃圾的异味，存在部分除臭设施不完善的问题。

对突击检查中发现的这些问题，指挥部检查组将督促指导环卫作业单位和物业企业等尽快协调解决。

地点：东城区体育馆路街道和朝阳区双井街道

部分垃圾桶缺少分类标识

昨天上午，记者跟随市委社会工委委员、市民政局副局长赵济贵率领的检查组来到东城区体育馆路街道和朝阳区双井街道随机走访社区的垃圾分类情况。

在居委会工作人员的协助下，赵济贵随机敲开了葱店社区一户居民的家门，“您好，打扰了，我们来看看您家的垃圾分类情况怎么样。”赵济贵耐心询问，这户居民把他引进门，“分着呢，分着呢，您看，不都在这儿呢吗。”居民给赵济贵指了指地上的一个纸袋，里面塞了不少塑料袋、包装袋。“居委会不是给发了厨余垃圾桶吗？您的厨余垃圾放哪儿了？”在抽查前，赵济贵特意提前了解了一下社区此前开展垃圾分类的工作情况，得知居委会给每户居民都配备了绿色的小桶，专门用来放厨余垃圾，赵济贵特意询问居民有没有绿桶，用没用绿桶。居民想了想，“有一个，有一个绿的。”居民从里屋取出来一个绿桶，但里面并未装厨余垃圾。“谢谢您支持，不过咱们还要继续仔细垃圾分类。”

随后，赵济贵又来到胡同，随机抽查了几处垃圾桶，“咱们的垃圾桶并没有分类贴标啊，外表也太脏了。”工作人员赶紧记下，表示会立即整改。不过社区工作人员表示，社区不仅是平房区，还是拆迁滞留区，胡同较窄，设置存在实际困难，社区计划设置60个分类垃圾站点，目前只设置了20个，还在推进当中，将于近期尽快完成。

在社区居委会门口，看到外来人员正在办理出入证，赵济贵又停下来，建议工作人员在办证的过程中也要借机宣传垃圾分类。在双井街道垂西社区，赵济贵也提醒门口站岗的防疫值勤人员，要在值勤中宣传垃圾分类的知识。

地点：西城区禄长街19号院、海淀区新科祥园小区

垃圾分类指导员配备不足

“小区里的垃圾桶配齐了吗？具体怎么设置的？有没有分类指导员在旁边引导？”昨天下午，市住建委物业指导中心相关负责人前往西城区禄长街19号院检查，一进小区院门便直奔设在居民楼下的一处生活垃圾交投点。

见这处交投点只有一个可回收物垃圾桶，检查人员提出疑问：“就一个蓝桶够用吗？现在居民家里的可回收物还是挺多的。”“小区里不止这一处投放点，别处也有蓝桶，我们还另设了一个再生资源回收柜。”这里的物业负责人王蕾解释说，禄长街19号院的分类垃圾桶是由物业和街道合作配置的，物业公司设置了可回收物投放容器，厨余垃圾和其他垃圾桶则由街道聘请的第三方公司设置，垃圾分类指导员也出自第三方公司。

“现在自己在家也分类，就是有时候装厨余垃圾的塑料袋老忘了单拿出来。”一位来扔垃圾的居民说，小区里的垃圾分类指导员其实不是每天都来，没人指导提示，难免分错一两样。

随后检查人员来到海淀区新科祥园小区。这个小区也存在垃圾分类指导员配备不充裕的问题。物业经理薛战红告诉记者，小区内一共设了9处垃圾分类交投点，能满足居民日常的投放需求，但垃圾分类指导员是由物业保洁员兼任的，每天上下午各有两个半小时值守在桶站旁，“我们在每个桶站边都设了宣传展板，分类指导员不在时，居民也能看到提示，另外我们招募了70多名志愿者，一起承担讲解、宣传的任务。”薛战红说。

地点：翠微大厦

餐厅后厨垃圾混投混放

昨天，记者跟随市城管执法局前往大成路翠微大厦开展垃圾分类检查。

在5层海底捞火锅店，该店开辟专门区域放置分类垃圾桶。执法队员随即打开一只灰色的“其他垃圾”桶，一眼就看到里面放着一个饮料瓶，“这个是可回收垃圾，别扔错了。”执法队员将瓶子拣出来嘱咐道，一旁的餐厅工作人员表示马上就重新检查投放。

带队检查的市城管执法局副局长温天武提醒工作人员，餐厅垃圾分类要“再细致一些”，避免发生餐饮企业容易出现的如餐巾纸、手套、筷子等和厨余垃圾混放等问题。他提醒工作人员，在顾客用餐结束后，服务员回收餐具时可提前分拣。此外，餐厅内外垃圾分类宣传内容不足，没有图解、标识等，建议餐厅增加更明显的垃圾分类标识。

在隔壁的麻辣香锅店，后厨一个没盖儿的绿色垃圾桶和盖顶上贴着纸的灰色垃圾桶引起了执法人员注意。“你这灰色桶到底是什么垃圾桶？”灰色垃圾桶本来是装其他垃圾的， 但在桶盖上却贴着“可回收”的标志。“对，我们就拿它当可回收垃圾桶用。”后厨工作人员解释，但打开桶盖，却是大量塑料袋。“这用脏的塑料袋是不可回收垃圾。”“哦，那我们重新分一下。”工作人员连忙表示。

温天武表示，为做好《条例》的落地实施，城管执法部门从教育、引导、规范入手，逐步展开执法工作。现阶段以宣传告知、教育引导为主，接下来将对存在问题单位开展整改。