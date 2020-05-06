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关注强直性脊柱炎：“竹竿病”到底有多凶险？

2020年05月06日09:03 来源：新华网

脊柱就好比是人体的“承重墙”，重要程度可想而知。可偏偏有一种疾病让这堵“墙”面临“变形”风险，它就是强直性脊柱炎。

北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰说，强直性脊柱炎是致残性非常明显的一种慢性疾病，疾病发展到后期，会导致患者颈部无法活动。强直性脊柱炎还有一个通俗的名字，叫“竹竿病”，意为病情严重的患者就像一根竹竿似的，颈部僵直，不能转头。

曾小峰说，根据相关流行病学研究结果估算，我国约有500万强直性脊柱炎患者。强直性脊柱炎在年轻人群中比较多见，尤其在年轻男性中多发，高发时间段在20岁到30岁。同时，强直性脊柱炎虽不是遗传病，但它与遗传有相关性，如果检查发现HLA-B27基因呈阳性，那么可能会有20%-25%概率患上这一疾病。

对于强直性脊柱炎的临床表现，曾小峰说，其典型的临床表现为腰背疼痛或臀部疼痛，以及早上起来腰部晨僵等症状。如有这些症状出现，应到医院风湿免疫科就诊并做相关检查。

早期诊断、早期正规治疗并进行较好的慢病管理对患者来说非常重要。曾小峰说，如果治疗不及时，发展到后期可能会导致残疾，不仅使生活质量下降，更严重影响患者的社会功能。

在疾病诊疗方面，曾小峰指出，强直性脊柱炎目前尚无法根治，而且曾在很长时间里面临缺医少药的困境。但随着药物研发的推进，目前可以通过药物减缓病情发展，比如白介素-17A（IL-17A）抑制剂等生物制剂可以有效控制炎症、阻止骨赘形成从而降低患者致残率。（记者陈聪）

(责编：许心怡、崔元苑)


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